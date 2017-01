A. Tapinas. Lietuviais esame mezgime, arba pirmoji Valsčiaus krizė

Andrius Tapinas

Bet, mielieji, mes patys norėjome, kad mus valdytų tie, kurie nėra to darę. Išbrokijom „patyrusius“ kairėje, išbrokijom „patyrusius“ dešinėje ir sava valia, niekieno neverčiami pasirinkom tuos, kurie niekada nėra to darę. Ta pati Greta Kildišienė buvo išrinkta ne per sąrašą. Ne, ją vienmandatėje išrinko anykštėnai.