A. Navys. Kaip mus pakabina feisbuke

Vienas žymiausių „Oberiu“ srovės rašytojų Daniilas Charmsas, 1942 m. Stalino nurodymu numarintas badu Peterburgo psichiatrinėje, sau būdingu stiliumi šmaikščiai aprašė per langą vis krentančias bobutes. Jos viena po kitos persisverdavo per langą, nes joms buvo labai smalsu, kas gi nutiko pirmajai, kuri per neapsižiūrėjimą ėmė ir iškrito.