Žymusis Sirijos berniukas – simboliu tapusio keturmečio gyvenimas kardinaliai pasikeitė

Berniukas – Omranas Daqneeshas – tapo simboliu kančios civilių, gyvenančių Sirijos pajėgų apsiaustame Alepo mieste. Vaikas vos per plauką išvengė tragiško likimo, kai rugpjūtį ant jo šeimos namų buvo numesta bomba. Iš griuvėsių išgelbėto vaiko nuotrauka ir filmuota medžiaga imta dalintis socialinėje žiniasklaidoje.

Pastarosiomis savaitėmis berniukas ir jo šeima nusifilmavo ne vienoje laidoje ir davė daug interviu žiniasklaidai, teigiamai atsiliepiančiai apie Sirijos prezidento Basharo al Assado valdantįjį režimą. Anot ekspertų, dabartinė situacija primena gerai apgalvotą Sirijos valdžios įgyvendinamą viešųjų ryšių akciją.

Tai pirmasis kartas, kai mažasis Omranas – vaikas atrodo atsigavęs, pilnesniais skruostais ir laimingas – rodomas per televiziją po to, kai per stebuklą iš sugriautų namų griuvėsių jį išgelbėjo savanoriai gelbėtojai. Tuo metu vaiko šeima bendrauti su žiniasklaida kategoriškai atsisakė.

Dabar interviu su mažamečiu ir jo šeima platinami Sirijos valdančiajam režimui palankios žiniasklaidos: Rusijos, Irano ir Libano valstybinių transliuotojų ir Sirijos televizijos kanalų, kurie visus tuos šešerius metus, kai B. al Assadas kovoja su opozicijos pajėgomis, aktyviai palaiko šalies prezidentą.

Per interviu Rusijos dienraščiui „Ruptly“ Omranas tiesiai į kamerą nedrąsiai sako: „Aš Omranas Daqneeshas. Man ketveri“.

Pirminė Sirijos aktyvistų skelbiama informacija teigė, jog Omranui nelaimės metu buvo penkeri. Tai tik dar vienas įrodymas, kaip tuo metu buvo sudėtinga patikrinti faktus.

Omrano tėvas Mohamadas Kheiras Daqneeshas per interviu Irano valstybiniam transliuotojui sakė, kad tuo metu, kai internete ėmė plisti jo sūnaus nuotraukos, jis labai nerimavo dėl savo vaiko saugumo.

„Pasitarę nusprendėme pakeisti jo vardą, šukuoseną. Norėjome, kad vaiką paliktų ramybėje, kad niekas jo nefilmuotų ir neatpažintų“, – mažylio tėvas pasakoja Irano „Al-Alam News“ žurnalistui Hoseinui Mortadai. Filmuotoje medžiagoje matoma, jog Omranas dabar nešioja trumpų plaukų šukuoseną.

Kai 2011 metais prasidėjo Sirijos pilietinis karas, Dagneeshų šeima liko gyventi Alepo rytinėje dalyje, nors ten situacija buvo itin nerami: šalies valdžios pajėgos iš miesto be gailesčio stūmė opozicijos kovotojus. Atsirado teigiančių, jog šeima, kuri nebandė bėgti, remia sukilėlius.

Patys Sirijos žmonės teigia, kad dauguma šeimų mieste liko vien dėl to, kad tikėjosi kažkaip išsaugoti savo nuosavybę.

„Nusprendžiau likti Sirijoje. Čia mano šalis, čia aš užaugau, gyvenau, čia gimė ir auga mano vaikai“, – kitame interviu, kuris buvo transliuojamas pirmadienį, sakė garsiojo berniuko tėvas. Jis taip pat kritikavo prieš B. Assadą kovojančią opoziciją ir visus, kuriems neįtinka dabartinis šalies prezidentas. „Būtent jie daro didžiausią žalą, jie griauna mūsų šalį ir gina iš jos žmones“, – tvirtina M. Kh. Daqneeshas.

Sirijos žmonės, patekę į televizijas, palaikančias B. al Assado valdantįjį režimą, laisvai kalbėti, ką galvoja, negali. Dabartinė Sirijos valdžia itin griežtai kontroliuoja visą su pilietiniu karu susijusią informaciją ir taiko griežtą cenzūrą viskam, kas vienaip ar kitaip prieštarauja režimo vykdomai politikai. Ypatingas dėmesys skiriamas interviu su civiliais.

Alepe kalbėdamas su režimui lojalaus laikraščio žurnalistais, garsiojo mažamečio tėvas detaliai papasakojo apie baisiausią naktį savo gyvenime, kai per bombardavimą žuvo vienas iš jo sūnų – dešimtmetis Ali.

Ataka buvo labai netikėta, tarsi perkūnas iš giedro dangaus: vieną akimirką buvo ramu, o kitą jau teko ieškoti savo vaikų. Vyras pasakoja, kad pirmąjį rado Omraną, nunešė vaiką į saugią vietą, o pats grįžo į griuvėsiais virtusius namus ieškoti likusių vaikų ir žmonos.

Kas buvo atsakingas už ataką, Alepo gyventojas atsakyti nepanoro, tačiau akcentavo, jog prieš antpuolį lėktuvų jis negirdėjęs. Toks teiginys prieštarauja skubios medicinos pagalbos darbuotojų ir vietos žurnalistų pasakojimams, kuriuose teigiama, kad tuo metu galėjo vykti Sirijos režimo pajėgų ar Rusijos antskrydžiai.

Skubią pagalbą teikiantys savanoriai, dar žinomi kaip „Baltieji šalmai“, į nelaimės vietą atvyko kone iš karto po antskrydžio ir padėjo šeimai evakuotis, pasakoja M. Kh. Daqneeshas.

„Jie ėmėsi rūpintis Omranu, nusivedė į greitosios pagalbos automobilį, kur jis buvo filmuojamas ir fotografuojamas. Aš tam nepritariau, tai buvo daroma prieš mano valią. Tuo metu buvau sugriautame name“, – teigia vyras.

M. Kh. Daqneeshas tvirtina: kai sūnus buvo pagaliau paleistas iš ligoninės, jis jutęs stiprų opozicijos aktyvistų spaudimą „viešai kalbėti prieš Sirijos valdantįjį režimą ir valstybę nukreiptus dalykus“. Jis teigia, kad jam netgi už tokią, kaip pats įvardija, išdavystę buvo siūloma pinigų, tačiau jis, savaime suprantama, jų išdidžiai atsisakęs.

Sirijos valdžios šalininkai ir opozicijos aktyvistai netruko vieni kitus aptalbinti bandymais Omranu pasinaudoti saviems tikslams.

Kai praeitais metais po visą pasaulį paplito iš griuvėsių ištraukto persigandusio berniuko nuotrauka, iliustruojanti Alepe gyvenančių žmonių išgyvenamą košmarą, B. al Assadas Šveicarijos televizijai pareiškė, kad visas šis incidentas yra ne kas kita kaip pramanyta istorija – eilinė „Baltųjų šalmų“ viešųjų ryšių akcija.

„Tai juk suklastota nuotrauka, ji netikra“, – tuo metu užtikrintai kalbėjo Sirijos prezidentas.

Taip buvo praeitais metais. Dabar niekaip trauktis neketinantis Sirijos prezidentas naudojasi mažuoju Omranu ir jo šeima, kurie šiuo metu gyvena valdančiojo režimo kontroliuojamoje teritorijoje, siekdamas pateisinti savo karą ir diskredituoti nuosaikiąją Sirijos opoziciją.

Net keliuose šią savaitę paviešintuose interviu M. Kh. Daqneeshas tvirtina, kad opozicija jam grasina ir bando įbauginti.

„Jie nori pasinaudoti ta nuotrauka, jie nori pasinaudoti mano sūnumi“, – tvirtina mažylio tėvas ir sako, kad sulaukęs grasinimų iš ginkluotų vyrų, jog jo sūnus bus pagrobtas.

Garsus opozicijos aktyvistas Abdelkafi al Hamdo, kuris iš Alepo išvyko gruodį, sako turįs informacijos, jog su mažojo Omrano tėvu neseniai susisiekė garsus opozicijai prijaučiantis žurnalistas Musa Omaras, kuris šeimai pasiūlė finansinę pagalbą ir paklausė, ar būtų galima Omraną filmuoti.

„Omrano tėvas atsakė: „Ne, man nereikia jūsų pinigų, nenoriu, kad mano vaikas būtų filmuojamas ar fotografuojamas. Tik bijau, kad taip atsakyti Sirijos valdančiajam režimui tėvas negali, tiesa?“, – samprotauja A. al Hamdo.