Žurnalistai Baltųjų rūmų vakarienėje, kurioje D. Trumpas nedalyvavo, pagerbė spaudos laisvę

Žymūs Vašingtono žurnalistai per kasmetinę Baltųjų rūmų korespondentų asociacijos (WHCA) vakarienę pagerbė spaudos laisvę, nors šiemet renginiui trūko ankstesnių metų iškilmingumo, nes šįkart jame nedalyvavo Jungtinių Valstijų prezidentas.

Kadangi Donaldas Trampas apgailestavo negalėsiąs dalyvauti tradicinėje žurnalistų vakarienėje, joje nebuvo juokaujama apie prezidentą ir jo pasisakymus apie politiką bei spaudą. Prabangiu renginiu, kuriame paprastai dalyvauja „Oskarų“ laureatai, televizijos ir sporto žvaigždės, įžymybės šiemet didelio susidomėjimo neparodė.

Šiemet svečiai diskutavo apie spaudos laisvę ir atsakomybę bei prieštaravo D.Trumpo kaltinimams dėl nesąžiningo informavimo.

Šių metų vakaro žvaigždėmis tapo žurnalistai Bobas Woodwardas ir Carlas Bernsteinas, išgarsėję per „Watergate“ skandalą. Jie papasakojo, ką išmoko apie žurnalistiką, kai dirbo laikraštyje „The Washington Post“, o jų straipsniai prisidėjo prie prezidento Richardo Nixono atsistatydinimo prieš daugiau kaip 40 metų.

„Kaip ir politikai ir prezidentai, kartais, galbūt pernelyg dažnai, darome klaidų ir nueiname per toli, – sakė B.Woodwardas. – Kai taip nutinka, turėtume tai pripažinti. Tačiau šiandienos pastangos išgauti geriausią tiesos versiją daugiausiai yra pasiekiamos sąžiningai. Žiniasklaida nėra „melagingos naujienos“, pone prezidente.“

Vis dėlto vakaro metu būta pokštų ir apie D.Trumpą, ir apie žiniasklaidą.

„Turime kreiptis į dramblį, kurio nėra kambaryje“, – sakė Hasanas Minhajas, pramoginės laidos „The Daily Show“ komandos narys iš televizijos „Comedy Central“.

„Mūsų šalies lyderio čia nėra. Nes jis gyvena Maskvoje. Labai toli skristi. Kas dėl to kito vaikino, manau, jis yra Pensilvanijoje, nes jis nesupranta pokštų“, – sakė jis.

D. Trumpas iš tiesų tuo metu buvo Pensilvanijoje, Harisburge, kur surengė mitingą, skirtą pirmosioms 100 savo prezidentavimo dienų pažymėti. Tą renginį jis pradėjo netrumpa ir familiaria kalba, kritikuojančia žiniasklaidą bei nuvertinančia žurnalistų vakarienę ir jos dalyvius.

„Vieno viešbučio salėje mūsų šalies sostinėje šiuo metu renkasi didžiulė grupė Holivudo aktorių ir Vašingtono žurnalistų“, – sakė D.Trumpas. „Ir aš negaliu labiau džiaugtis negu būdamas daugiau kaip 100 mylių nuo Vašingtono pelkės ir leisdamas savo vakarą su jumis visais, daug, daug didesne minia ir daug geresniais žmonėmis, ar ne?“ – pridūrė prezidentas.

D.Trumpas tapo pirmuoju JAV prezidentu nuo 1981 metų, praleidusiu tradicinę žurnalistų vakarienę. Pastarąjį kartą taip pasielgė Ronaldas Reaganas, tačiau jis renginyje nedalyvavo, nes buvo sukrėstas po pasikėsinimo į jo gyvybę.

Baltųjų rūmų korespondentų asociacija (WHCA) metinius pietus rengia nuo 1921 metų. Pastaraisiais dešimtmečiais šis renginys būdavo galimybė Vašingtono žurnalistams pasipuošti prabangiais drabužiais ir pabendrauti su garsenybėmis. Pastaroji tradicija pastebima nuo 1987 metų, kai leidinio „Baltimore Sun“ reporteris Michaelas Kelly atsivedė į renginį su Irano ir kontrų skandalu (dar vadinamu Irangeitu) susijusio centro sekretorę Fawn Hall.

WHCA prezidentas Jeffas Masonas prieš renginį sakė, kad šių metų vakarienė, jei joje dalyvautų D. Trumpas, būtų buvusi kitokia „dėl įtampos, kuri egzistuoja santykiuose ir kai kurių dalykų, kuriuos jis pasakė apie spaudą. Bet kokiu atveju ruošiamės kitokiai vakarienei“.

Korespondentų vakarienę šeštadienio popietę trumpam užgožė vėlyvo vakaro šou „Full Frontal“ žvaigždė Samantha Bee, pakvietusi garsenybių į pirmąją „Ne Baltųjų rūmų korespondentų vakarienę“. Tarp svečių buvo Alysia Reiner iš serialo „Oranžinė – naujoji juoda“ (Orange is the New Black), serialo „Parkai ir rekreacija“ (Parks and Recreation) žvaigždė Retta (Reta) ir Mattas Walshas iš serialo „Viceprezidentė“ (Veep).

S.Bee surengtame šou, kuriame buvo parodijuojamos Amerikos naujienų organizacijos, be kitų svečių dar dalyvavo ir aktorius Willas Ferrellas. Susirinkusieji juokavo apie D.Trumpą ir jo sąjungininkus. Pajamos už šios laidos transliaciją bus skirtos ne pelno organizacijai Žurnalistų gynimo komitetui (CPJ).

Šiemet per Baltųjų rūmų korespondentų vakarienę buvo išdalyti ir WHCA apdovanojimai.

Aldo Beckmano memorialinį apdovanojimą laimėjo Gregas Jaffe‘as iš „The Washington Post“ už istorijas apie prezidento Baracko Obamos kalbas ir politiką, kuriose atsispindėjo 2016-ųjų realybės ir 2008-ųjų vilčių kontrastas.

Merrimano Smitho apdovanojimo už geriausią darbą skelbiant skubias naujienas iš Baltųjų rūmų tapo Edwardas-Isaacas Dovere‘as iš leidinio „Politico“ už aprašytą istorinį B. Obamos ir Kubos prezidento Raulio Castro susitikimą.

Edgaro A. Poe apdovanojimas atiteko Davidui Fahrentholdui iš laikraščio „The Washington Post“. Jis buvo apdovanotas už reportažą, kuriame buvo abejojama D. Trumpo pareiškimais apie dosnią labdarą.