Žodžių karas tęsiasi: D. Trumpas tviteryje atsikirto A. Merkel

Žodžių karas tarp D. Trumpo ir A. Merkel prasidėjo, kai JAV lyderis susitikime su Europos Sąjungos (ES) vadovais pratrūko prieš Vokietiją ir jos automobilių pardavimus Jungtinėse Valstijose.

„Vokiečiai yra blogi, labai blogi“, – pareiškė jis per ketvirtadienį įvykusį susitikimą su Europos Komisijos (EK) pirmininku Jeanu Claude Junckeriu, ES Tarybos pirmininku Donaldu Tusku ir kitais aukštais ES pareigūnais.

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2017