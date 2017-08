Žinomas Holokausto neigėjas E. Zuendelis mirė Vokietijoje

E. Zuendelis, vienas pagrindinių Holokaustą neigusių veikėjų, šeštadienį mirė savo namuose, šalies pietvakariuose esančiame kurortiniame Bad Vildbado miestelyje, naujienų agentūra DPA cituoja jo seserį Ingrid.

E. Zuendelis, dešimtmečius gyvenęs Kanadoje iki ekstradicijos į Vokietiją 2005 metais dėl antisemitiškų pažiūrų, 2007 metais Vokietijos teismo buvo nuteistas penkeriems metams kalėjimo, nes ne kartą neigė, kad per antrą pasaulinį karą naciai nužudė šešis milijonus žydų.

Į laisvę jis buvo paleistas 2010 metais, o už grotų buvimo laiką teismas įskaitė į jo bausmę.

Vakarinio Manheimo miesto teismas tuo metu suskaičiavo 14 atskirų atvejų E. Zuendelio tinklalapyje, kur jis neigė istorinius faktus apie Holokaustą ir kurstė antisemitizmą.

Neonacizmo „istorikas“ E. Zuendelis yra parašęs knygą pavadinimu „Mūsų mylėtas Hitleris ir kodėl“ (The Hitler We Loved and Why), kurioje nacių lyderį jis apibūdino kaip „taikų žmogų“; jis taip pat padėjo skleisti antisemitišką literatūrą.

Per E. Zuendelio audringą bylą, viena jo advokačių netgi buvo nuteista, kai antrojo pasaulinio karo metais nacių vykdytas Europos žydų žudynes ji pavadino „didžiausiu melu pasaulio istorijoje“.

Advokatė Sylvia Stolz prašymą teismo metu pasirašė žodžiais „Heil Hitler“. Ji buvo nuteista trejiems su puse metams kalėjimo ir jai penkerius metus uždrausta dalyvauti teisinėje veikloje.

Dešimtyse Europos šalių, tarp kurių yra ir Vokietija bei Austrija, neigti Holokaustą yra nusikaltimas.