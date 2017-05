Žiniasklaida: JAV trauksis iš Paryžiaus klimato kaitos susitarimo

Kaip tiksliai įgyvendinti šį žingsnį, dar diskutuojama, skelbia interneto žurnalas „Axios“, remdamasis dviem asmenimis, tiesiogiai žinančiais apie sprendimą.

Pasitraukimo scenarijaus detales esą dabar nagrinėja nedidelė pareigūnų grupė, kuriai priklauso ir JAV aplinkos apsaugos agentūros vadovas Scottas Pruittas.

D. Trumpas praėjusią savaitę Italijoje vykusiame G7 viršūnių susitikime negalėjo apsispręsti, ar JAV ketina laikytis tarptautinio klimato kaitos susitarimo. Jis paskelbė šią savaitę informuosiąs, ar JAV rems sutartį, ar ne.

Trečiadienio vakarą jis savo „Twitter“ paskyroje paskelbė, kad savo sprendimą praneš artimiausiomis dienomis ir pridėjo savo žymųjį šūkį: „Padarykime Ameriką vėl didžią“.

I will be announcing my decision on the Paris Accord over the next few days. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017