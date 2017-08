Žiaurias skerdynes JK planavę „muškietininkai“ nespėjo įvykdyti savo kėslų

Pirmieji du gyveno kaimynystėje Birmingame, jų bendrininkas – Stoko mieste. Ten buvo įsikūręs ir trijulei talkinęs Tahiras Azizas (38 m.).

Įtariamieji buvo sulaikyti didžiulės operacijos metu Birmingame pernai rugpjūtį.

Kovos su terorizmu pareigūnai įtarė, kad jie gali planuoti išpuolius, tačiau nesitikėjo, kad tokius žiaurius. Kai priedangoje dirbę slaptosios britų tarnybos MI5 agentai nutarė N. Ali automobilyje „Seat Leon“ nepastebimai įrengti pasiklausymo aparatūrą, mašinos viduje jie aptiko tai, ko tikrai nesitikėjo: savadarbę bombą, mėsai kapoti skirtą peilį, ant kurio arabų kalba buvo išbraižytas žodis „bedievis“.

