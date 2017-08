Be to jam skirta 200 tūkst. JAV dolerių bauda.

Penktadienį teismo skirta bausmė Jamesui Robertui Liangui buvo griežtesnė už tą, kurios prašė prokurorai. JAV apygardos teismo teisėjas Seanas Coxas konstatavo, kad J. R. Liangas žinojo, jog „Volkswagen“ sukčiauja ir tai slėpė. Teisėjas skyrė 40 mėnesių kalėjimo bausmę.

Prokurorai teismo prašė skirti 36 mėnesius kalėjimo ir 20 tūkst. JAV dolerių baudą. O pats kaltinamasis prašė teismo skirti jam lygtinę bausmę ir 1500 valandų viešųjų darbų. Susiję straipsniai: Savaitės lyderiai su „Volkwagen“: vienas per 60 km/h viršijo greitį, kitas – girtutėlis

J. R. Liangas yra vienas iš dviejų „Volkswagen“ darbuotojų, kurie prisipažino kaltais. Kiti kaltinamieji šioje byloje šiuo metu yra Vokietijoje ir teismui yra nepasiekiami.

Kaip žinoma, skandalas dėl „Volkswagen“ grupės įmonių gaminamų dyzelinių automobilių oro taršos duomenų klastojimo skandalas kilo 2015 metų rugsėjį, kai pati kompanija pripažino, kad vienuolikoje milijonų visame pasaulyje parduotų automobilių buvo įdiegta speciali programinė įranga, leidusi klastoti taršos duomenis.

