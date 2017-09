Smarkiai eskaluodama ir taip aštrią diplomatinę dviejų NATO sąjungininkių krizę, A.Merkel sakė: „Aišku, kad Turkija neturėtų tapti Europos Sąjungos nare.“ Pasak kanclerės, ji su kolegomis ES aiškinsis, ar „galime užbaigti šias narystės derybas“.

„Nematau (Turkijos), kada nors įstojančios, ir niekada netikėjau, kad tai nutiks“, - pridūrė ji.

Per vienintelius televizinius debatus akis į akį su savo varžovu A.Merkel sakė, kad Vokietija taip pat aiškinsis galimybes įvesti „realius suvaržymus ekonominiams kontaktams“ su Turkija ir, galbūt, paskelbti griežtesnį perspėjimą dėl kelionių į šią šalį. Susiję straipsniai: Turkijoje „dėl politinių priežasčių“ suimti dar du vokiečiai Turkija kaltina Vokietijos diplomatijos vadovą rasistų retorika Šią griežtą poziciją A.Merkel išsakė Ankarai areštavus dar du Vokietijos piliečius. Berlyno nuomone, jie buvo areštuoti dėl „politinių priežasčių“. Dvišaliai senus istorinius ryšius turinčių valstybių santykiai smarkiai blogėti ėmė Vokietijai sukritikavus Ankarą dėl masinių griežtų priemonių, pradėtų taikyti po pernai Turkijoje nesėkmingai bandyto įvykdyti perversmo. A.Merkel griežta pozicija Ankaros atžvilgiu, regis, atitraukė dėmesį nuo M.Schulzo, kuris keliomis minutėmis anksčiau taip pat ragino nutraukti derybas dėl Turkijos narystės ES. Po televizijos debatų paskelbti apklausų rezultatai parodė, kad šį svarbų susirėmimą laimėjo kanclerė. A.Merkel Krikščionių demokratų partija ir jos sąjungininkė, Bavarijos Krikščionių socialinė sąjunga (CSU), pagal populiarumą 17 proc. lenkia M.Schulzo socialdemokratus (SPD). Rinkimai įvyks rugsėjo 24 dieną. Tačiau iki rinkimų likus trims savaitėms beveik pusė rinkėjų dar nėra apsisprendę, ir M.Schulzas tikėjosi, kad per geriausiu vakaro laiku rodytus debatus galės patraukti savo pusėn milijonus ir sustabdyti savo populiarumo mažėjimą. Buvęs Europos Parlamento pirmininkas M.Schulzas sausio mėnesį perėmė vadovavimą SPD ir iš pradžių parama jam didėjo, tačiau vėliau šis pradinis susižavėjimas ėmė blėsti. Dvi atskiros apklausos, atliktos po televizinių debatų, rodė, kad pirmauja A.Merkel. 55 proc. televizijos ARD apklausos respondentų sakė, kad kanclerė kalbėjo įtikinamiau. Apie M.Schulzą taip sakė tik 35 proc. respondentų. Televizijos ZDF atliktos apklausos rezultatai buvo arčiau lygiųjų, bet vis tiek A.Merkel laimėtoja laikė 32 proc. respondentų, o M.Schulzo pasirodymą geriau įvertino 29 proc. respondentų.

