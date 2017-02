Vokietija didins savo karių skaičių

Šiuo metu Bundesverą sudaro 178 000 aktyvūs kariai. Pasibaigus Šaltajam karui, Vokietijos ginkluotosios pajėgos laipsniškai buvo mažinamos, tačiau 2016-aisiais jos vėl pradėtos gausinti.

„Bundesveras yra svarbus kaip reta anksčiau", - sakė gynybos ministrė Ursula von der Leyen. Ji paminėjo kovą su „Islamo valstybės" (IS) džihadistais, misijas Malyje ir Afganistane bei dalyvavimą NATO misijoje Baltijos jūros regione. Be to, anot ministrės, „reikalavimų profilis pajėgoms" yra vis platesnis, pavyzdžiui, dėl pavojų iš kibernetinės erdvės. „Tam mums reikia pakankamai kvalifikuoto personalo", - pabrėžė U. von der Leyen.