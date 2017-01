Vis daugiau amerikiečių politikų ketina boikotuoti naujojo prezidento inauguraciją

Daugiau nei dešimt Atstovų Rūmų narių jau yra anksčiau pareiškę, kad nedalyvaus penktadienį rengiamoje naujojo prezidento prisaikdinimo ceremonijoje. O po paskutinio D. Trumpo įkandimo J. Lewisui „Twitter“ platformoje tokių politikų dar padaugėjo.

Apsižodžiavimas prasidėjo po to, kai J. Lewisas, dalyvaudamas politinių aktualijų TV laidoje „Meet the Press“, pareiškė, kad D. Trumpas prezidentu buvo išrinktas neteisėtai, ir dėl to jis neplanuoja dalyvauti inauguracijoje. Atsakydamas į tai, šeštadienį D. Trumpas savo „Twitter“ paskyroje parašė, kad Džordžijos valstijos demokratų atstovas verčiau pasirūpintų savo „siaubinga“ ir „nusikaltėlių knibždančia“ apygarda ir kad pats politikas neva tik „šneka, šneka ir šneka, o veiksmų ar rezultatų – nulis“.

Po kelių valandų JAV politikai praėjo skelbti pareiškimus, kad dėl tokių užgaulių išrinktojo prezidento žodžių jie nedalyvaus inauguracijos iškilmėse.

Tarp įstatymų leidėjų, kurie jau anksčiau yra pranešę apie planus boikotuoti ceremoniją, yra Kalifornijos demokratai Jaredas Huffmanas ir Barbara Lee, Masačusetso atstovė Katherine Clark ir Oregono atstovas Earlas Blumenaueris.