Virš Atlanto prie Venesuelos krantų susiformavo atogrąžų audra „Bret“

Pirmadienį po pietų susiformavusios audros vėjų greitis siekia 65 km per val., o gūsių – dar didesnis. Audros „akis“ yra už maždaug 200 km į pietryčius nuo Trinidado.

„Bret“ slenka į vakarus-šiaurės vakarus beveik 48 km per val. greičiu, prognozuojama, kad artimiausias dvi paras ji slinks kiek mažesniu greičiu. Numatoma, kad audra vėlai pirmadienį ir anksti antradienį slinks netoli ar virš Trinidado ir ties rytine Venesuelos pakrante.

Pareigūnai pranešė, kad mokyklos Trinidade antradienį nedirbs, o Tobago saloje bus uždarytos vyriausybinės įstaigos.

Meteorologai perspėjo, kad šių salų pakrantėse galimos daugiau kaip 3 m aukščio bangos.

This system has been upgraded to Tropical Storm #Bret. Very little change in impacts for Trinidad/Tobago/Venezuela, but it has a center. pic.twitter.com/4PjjKlxzm3— Jonathan ⚡☔ (@JonathanBelles) June 19, 2017