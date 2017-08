Virdžinijoje įsiplieskė ultranacionalistų ir jų priešininkų susirėmimai, žuvo trys žmonės

Aukų skaičius galiausiai padidėjo iki trijų, dviem valstijos policijos pareigūnams žuvus per policijos sraigtasparnio avariją netoli Šarlotsvilio. Tačiau prezidento akivaizdus vengimas kritikuoti neapykantą kurstančias ultradešiniųjų grupuotes išprovokavo aštrią kritiką netgi iš kai kurių jo Respublikonų partijos narių pusės.

Per neramumus universitetiniame Šarlotsvilio mieste, dėl kurių Virdžinijos gubernatorius Terry McAuliffe'as jau anksčiau buvo paskelbęs nepaprastąją padėtį, sedanas įsirėžė į ultranacionalistų priešininkų minią, sakė įvykio liudininkai.

Dėl šio išpuolio buvo sulaikytas 20 metų vyras.

Policija nurodė, kad per tą incidentą žuvo 32 metų moteris, o dar 19 žmonių buvo sužeisti. Kai kurie nukentėjusieji patyrė gyvybei pavojingų traumų, o kiti atsipirko lengvais sužeidimais.

JAV federaliniai tyrėjai nurodė pradėję tyrimą dėl šio incidento.

Dar 16 žmonių prireikė medikų pagalbos dėl sužeidimų, patirtų per kitokius incidentus per šias eitynes, įskaitant „individualius susirėmimus“, sakė Šarlotsvilio policijos vadovas Alas Thomasas (Alas Tomasas).

Pareigūnai aiškinasi, kodėl sudužo sraigtasparnis, nukritęs šalimais esančioje miškingoje vietovėje, skelbia Virdžinijos policija. Kokių nors nusikaltimo ženklų nenustatyta.

Policija pranešė, kad per sraigtasparnio katastrofą žuvo leitenantas H.Jay Cullenas (H.Džėjus Kulenas) ir pilotas Berke'as M.M.Batesas (Berkas M.M.Beitsas), dalyvavę policijos operacijoje dėl neramumų Šarlotsvilyje.

D.Trumpas „Twitter“ žinute pareiškė „nuoširdžiausią užuojautą šiandien žuvusių (Virdžinijos) policijos pareigūnų šeimoms ir bendradarbiams“.

Vėliau jis pridūrė: „Užuojauta šiandien žuvusios jaunos moters šeimai ir geriausi linkėjimai visiems sužeistiems Šarlotsvilyje, Virdžinijoje. Labai liūdna!“

Per menkos policijos pajėgos

Šarlotsvilyje šimtai žmonių susirinko dalyvauti eitynėse „Suvienykite dešiniuosius“ (Unite the Right Rally), arba prieš jas protestuoti. Neramumai greitai išplito, nors miesto centre buvo sutelkta daug riaušių policijos ir nacionalinės gvardijos karių.

Baltieji ultradešiniųjų stovyklos nariai, tarp kurių buvo daug dėvinčių kepuraites su D.Trumpo šūkiu „Padarykime Ameriką vėl didžią“ (Make America Great Again) ir apsiginklavusių lazdomis bei skydais, susirėmė su savo oponentais. Abiejų stovyklų nariai svaidė vieni į kitus įvairius daiktus, o galiausiai prasiveržė per jas mėginusias atskirti policijos pajėgas.

Mažiausiai vienas ultradešiniųjų priešininkų stovyklos protestuotojas buvo smarkiai sumuštas lazdomis ir metaliniais strypais. Policija mėgino tramdyti demonstrantus ašarinėmis dujomis.

Daugelis ultradešiniosios stovyklos šalininkų mojavo Amerikos pilietinio karo laikų konfederatų vėliavomis, daugelio amerikiečių laikomomis rasizmo simboliais. Kai kurie demonstravo nacių pasisveikinimą, iškeldami dešinę ranką.

Rasizmo priešininkai mojavo judėjimo „Black Lives Matter“ (Juodaodžių gyvybės svarbios) vėliavomis ir skandavo šūkius, tokius kaip „Sakome ne rasistinei baimei“.

Automobiliui įsirėžus į minią greitai atvažiavo greitosios pagalbos mašinos. Įvykio liudininkai sakė naujienų agentūrai AFP, kad sedanas į žmones buvo nukreiptas „tyčia“.

Jo 20-metis vairuotojas Jamesas Alexas Fieldsas Jr. buvo suimtas ir apkaltintas antrojo laipsnio žmogžudystė, tyčiniu kūno sužalojimu ir pabėgimu iš eismo įvykio vietos, nurodė policija.

D.Trumpas, šiuo metu besiilsintis savo golfo klube Naujajame Džersyje, pareiškė, kad šeštadienį prasiveržusi neapykanta egzistavo Amerikoje jau „labai, labai seniai“.

„Kuo griežčiausiais žodžiais smerkiame šią akivaizdžią neapykantos, fanatizmo ir smurto demonstraciją, parodytą daugelio šalių, – rašė jis. – Tam nėra vietos Amerikoje.“

„Teroro ataka“

Vis dėlto prezidentas tiesiogiai nepasmerkė nacionalistų ir baltųjų viršenybės šalininkų grupuočių. Daugelis jų palaikė D.Trumpą per praeitais metais vykusius prezidento rinkimus.

Dėl to prezidentą kritikavo liberalioji stovykla, įskaitant buvusią jo varžovę Hillary Clinton (Hilari Klinton). Pastaroji, nors ir nepaminėjo D.Trumpo vardo, savo tviterio žinutėje rašė „Kiekviena minutė, kai leidžiame tam vykti nebyliai skatindami arba nesiimdami veiksmų, yra negarbė ir mūsų vertybių griovimas.“

Keli iškilūs respublikonai irgi pažėrė kritikos, o jų pareiškimai buvo netgi konkretesni.

„Labai svarbu, kad šalis išgirstų @potus (JAV prezidentą) apibūdinant įvykius #Šarlotsvilyje kokie jie yra – #baltųjų supremacistų teroro ataka“, – rašė Floridos senatorius Marco Rubio.

