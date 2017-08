Komunistinis Vietnamas užsimojo įveikti korupciją ir ėmėsi valyti favoritizmo bei apgaulingų paskolų temdomą bankininkystės sektorių.

Naujausioje byloje buvęs „Ocean Bank“ valdybos pirmininkas Ha Vanas Thamas kaltinamas 2012 metais neteisėtai pritaręs paskoloms, kurių bendra vertė – 23 mln. dolerių (19,48 mln. eurų) ir kurios galiausiai nulėmė banko žlugimą. Pats Ha Vanas Thamas tada neteko vieno turtingiausių šalies žmonių statuso.

Ha Vanui Thamui ir dar 50 kitų bankininkų bei verslininkų, kurių dauguma dirbo „Ocean Bank“, pateikti įvairūs kaltinimai, susiję su neteisėtomis paskolomis. Teismo procesas turi trukti 20 dienų.

Kai kuriems atsakovams gresia mirties bausmės, rodo ilgas kaltinamasis aktas.

Procese dalyvauja rekordiškai daug – 50 – gynybos advokatų ir daugiau kaip 700 liudytojų. Tai antras kaltinamųjų pasirodymas teisme; kovo mėnesį teismo procesas buvo atidėtas dėl tolesnio tyrimo.

Ha Vanas Thamas kaltinamas, kad be tinkamo užstato pritarė paskolai nekilnojamojo turto kompanijai „Trung Dung“. Šios kompanijos vadovas Phamas Congas Danhis šiuo metu kali nuteistas kitoje ekonominio neūkiškumo byloje.

„Ocean Group“, kuriai priklauso nekilnojamojo turto ir viešbučių padaliniai, buvo įsteigta 20007 metais ir iš pradžių vadovaujant Ha Vanui Thamui žaibiškai kilo. 2013 metais kompanija buvo vertinama 500 mln. dolerių (423,4 mln. eurų).

Tačiau 2014 metais Ha Vanas Thamas buvo areštuotas ir dauguma banko skyrių buvo uždaryti. Galiausiai Vietnamo valstybinis bankas – centrinis bankas – įsigijo „Ocean Bank“ už 0 JAV dolerių.

„Ocean Group“ vis dar veikia nekilnojamojo turto ir viešbučių bei paslaugų srityse ir 2016 metais buvo vertinama maždaug 3,5 mln. dolerių (2,96 mln. eurų), nurodoma jos interneto svetainėje.

Vietnamas jau pasiuntė už grotų dešimtis bankininkų, nuteistų kitose daug dėmesio sulaukusiose bylose, kurias kai kas vertina kaip įsipareigojimą išvalyti bankininkystės sektorių.

Pirmadienio „teismas parodo pažangą, kurią padarė Vietnamo vyriausybė, kovodama su korupcija“, – naujienų agentūrai AFP sakė Finansinių investuotojų asociacijos pirmininko pavaduotojas Nguyenas Hoangas Hai.

Pernai rugsėjį 36 buvę Vietnamo banko „Construction Bank“ darbuotojai buvo nuteisti kalėti įvairius laikotarpius iki 30 metų. Jie buvo kaltinami slapta pasiėmę milijonus dolerių iš klientų sąskaitų ir panaudoję juos paskoloms arba pasilikę sau.

Blogos paskolos jau seniai persekioja šalies bankininkystės sektorių. Jos sudaro maždaug 8 proc. dar negrąžintų paskolų, nurodo valstybinis bankas, tačiau ekspertai sako, kad šis skaičius iš tikrųjų gali būti daug didesnis.

Kovodama su korupcija valdžia taip pat nusitaikė į kitus sektorius, bet analitikai sako, kad nuosprendžiai dažnai atspindi politines vidaus kovas, o ne tikrą įsipareigojimą vykdyti reformas.

Šį mėnesį Vokietija apkaltino Vietnamą viename Berlyno parke pagrobus korupcija apkaltintą buvusį naftos kompanijos vadovą Trinhą Xuaną Thanhį.

Vietnamo pareigūnai sakė, kad jis pats savanoriškai pasidavė policijai Hanojuje.

