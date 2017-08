Sekmadienį įvardytos pirmosios aukos: tai iš Nottinghamo važiavęs mikroautobuso savininkas Cyriacas Josephas (52 metai), Karthikeyanas Ramasubramaniyamas Pugaluras, Rishi Rajeevas Kumaras ir Vivekas Bhaskaranas. Visi jie buvo kolegos, dirbo vienoje informacinių technologijų kompanijoje.

Kitų žuvusiųjų vardai kol kas neatskleidžiami.

Vilkikų vairuotojai avarijos metu nenukentėjo. Kompanijos „FedEx“ sunkvežimį vairavęs 53 metų Davidas Wagstaffas ir prie bendrovei „AIM Logistics“ priklausančio vilkiko vairo sėdėjęs Ryszardas Masierakas (31 m.) netrukus po įvykio sulaikyti dėl pavojingo vairavimo, lėmusio žmonių mirtis.

M1 minibus crash: Girl aged five, and two others, are critically injured https://t.co/P3hRWw5PeA

— BBC News (UK) (@BBCNews) August 27, 2017