Vengrija nepasiduoda ES spaudimui

Politikas naujienų agentūrai „Reuters“ sakė, neva ES neturėtų kištis į Vengrijos vidaus reikalus. P. Sijartas taip pat pridūrė jau užsitikrinęs Lenkijos paramą - Lenkija vetuotų bet kokį bandymą atimti iš Vengrijos balsavimo teisę ES institucijose. Anot ministro, Lenkija vetuotų bet kokias ES sankcijas Vengrijai.

ES itin priešinasi griežtai Vengrijos kontrolei su prieglobsčio prašytojais ir nevyriausybinėmis organizacijomis bei aukštojo švietimo įstatymui. Pagal ES įstatymus, tokie sprendimai, kaip balsavimo teisės atėmimas, gali būti priimti tik pritarus visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms.

Anot kritikų, naujasis Vengrijos švietimo įstatymas gali lemti tai, kad Vengrijoje bus uždarytas prestižinis filantropo Georgeo Soroso įkurtas Vidurio Europos universitetas (CEU). Pastaraisiais mėnesiais tūkstančiai Vengrijos žmonių rengė protestus prieš šiuos įstatymus.

Pirmadienį „Reuters“ agentūrai paklausus P. Szijjarto, ar Vengrija pakeis poziciją kuriuo nors iš šių trijų klausimų, jis atsakė: „Ne. Kodėl turėtume?“.

Vengrijos premjero Viktoro Orbano vyriausybė nuolatos patiria spaudimą iš Europos institucijų panaikinti tris įstatymus, iš kurių du jau buvo priimti. Balandžio mėnesį pasirašytas Vengrijos aukštojo išsilavinimo įstatymas gali turėti pražūtingų pasekmių CEU.

Naujosios vyriausybės priimtos taisyklės reiškia, kad CEU nebegalės teikti diplomų, nes universitetas yra registruotas Jungtinėse Valstijose. Pagal įstatymą, užsienio universitetai privalo turėti būstinę tiek Budapešte, tiek savo namų valstybėje, tačiau filantropo G. Soroso įkurtas CEU būstinę turi tik Budapešte ir yra vienintelis daugiau niekur kitur padalinių neturintis tarptautinis universitetas.

Vengrijos premjeras teigė, kad CEU sukčiauja, nes savo namų valstybėje neturi būstinės, tačiau išduoda diplomus, kurie pripažįstami tiek Vengrijoje, tiek Jungtinėse Valstijose. CEU akredituotas JAV, tačiau neturi jose būstinės.

Be to, Vengrijoje kovo mėnesį įsigaliojo sugriežtintas prieglobsčio įstatymas. Remiantis naujomis nuostatomis, prieglobsčio prašytojai, įskaitant be palydos atvykusius 14-18 metų amžiaus nepilnamečius, bus laikomi dviejose konteinerinėse stovyklose pasienyje su Serbija.

Įstatymas sulaukė didelės tarptautinės kritikos. Prieglobsčio prašytojų uždarymas, teisininkų manymu, yra nusižengimas tarptautinei teisei. Migrantai „tranzitinėse zonose“ bus laikomi tol, kol bus išnagrinėti jų prieglobsčių prašymai. Naujasis įstatymas taikomas visiems naujiems į šalį atvykstantiems pabėgėliams bei Vengrijoje jau esantiems migrantams.

Greitai parlamentui taip pat bus pateiktas svarstyti su nevyriausybinėmis organizacijomis susijęs įstatymo projektas.