„Musulmonų teroristai kuria priešus taip pat, kaip Vengrijos vyriausybė“, – ketvirtadienį vengrų politiniam savaitraščiui „168 Ora“ sakė Nyderlandų ambasadorius Gajus Scheltema. Kaip ir islamo ekstremistai, kurie aklai vykdo atakas, V. Orbanas negali matyti skirtumų dėl migrantų krizės ir visus prieglobsčio prašytojus vaizduoja kaip potencialius „teroristus“, sakė G. Scheltema, kurio interviu buvo išspausdintas vengrų kalba. Tokie komentarai papiktino Vengrijos užsienio reikalų ministrą Peterį Szijjarto, kuris penktadienį sakė paprašęs Nyderlandų vyriausybės paaiškinimo „šiems nepagrįstiems įžeidimams“. „Nepriimsime paaiškinimo už uždarų durų“, – pridūrė jis. Per migrantų krizės įkarštį 2015 metais daugiau kaip 400 tūkst. žmonių, kurių dauguma bėgo nuo pilietinio karo Sirijoje, keliavo per Vengriją į Vakarų ir Šiaurės Europą. Dešiniojo sparno lyderis V.Orbanas, kuris labai žavisi JAV prezidentu Donaldu Trumpu, ne kartą ginčijosi su Briuseliu dėl jo griežtos pozicijos imigracijos klausimu. Imigraciją Vengrijos lyderis vadina „terorizmo Trojos arkliu“.

