„Patvirtinta, kad jis stos prieš tarybą pirmadienį“, – naujienų agentūrai AFP sakė JT atstovas Rolando Gomezas. Jo teigimu, Venesuelos lyderis atvyks į Šveicariją ir asmeniškai susitiks su JT Žmogaus teisių taryba. Tarptautinė bendruomenė kaltina N.Maduro neteisėtai perėmus valstybinių institucijų kontrolę. Jo oponentai, supykdyti užsitęsusios ekonominės krizės, dėl kurios gyventojams trūksta būtiniausių maisto produktų ir vaistų, reikalauja jo atsistatydinimo. JT žmogaus teisių komisaras Zeidas Ra'adas Al Husseinas praėjusią savaitę sakė, kad demokratija Venesueloje yra „vos gyva“. Susiję straipsniai: Venesueloje opozicijos lyderiai bus teisiami už išdavystę E. Macronas kaltina N. Maduro bandant Venesueloje įvesti diktatūrą N.Maduro jau yra stojęs prieš JT Žmogaus teisių tarybą 2015-ųjų lapkritį. Tada jis sulaukė įnirtingos žmogaus teisių aktyvistų kritikos. Per kai kurias šios tarybos sesijas būna rengiami vadinamieji „interaktyvūs dialogai“, per kuriuos šalys narės ir aktyvistai gali užduoti klausimų atvykusiems pareigūnams. R.Gomezas sakė, kad tokio pokalbio su N.Maduro veikiausiai nebus. 47 nares turinčioje taryboje Venesuelai priklauso viena vieta.

