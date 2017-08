Asamblėja antradienį priimtu dekretu skelbia apie „istorinį“ teismo procesą prieš „tuos, kas yra įsitraukę į tų amoralių veiksmų, nukreiptų prieš Venesuelos žmonių interesus, reklamavimą“.

Kol kas Konstitucinė asamblėja nenurodė, kokie asmenys gali būti teisiami.

Penktadienį Baltieji rūmai paskelbė Karakasui naujas finansines sankcijas, siekdami sustabdyti Venesuelos prezidento Nicolas Maduro „diktatūros“ finansavimą. Susiję straipsniai: Rusija: sankcijomis siekiama dar labiau destabilizuoti padėtį Venesueloje D. Trumpas diktatūrai Venesueloje paskyrė naujų finansinių sankcijų

Maskva pirmadienį pasmerkė šias JAV sankcijas, nes jomis esą siekiama sugriauti šios Lotynų Amerikos valstybės ekonomiką ir dar labiau pakurstyti įtampą.

Tuo tarpu Prancūzijos vadovas Emmanuelis Macronas apkaltino N.Maduro sukūrus „diktatūrą“. Tai buvo vienas griežčiausių Europos lyderių pasisakymų Venesuelos režimo atžvilgiu.

JAV prezidentui Donaldui Trumpui pagrasinus panaudoti prieš režimą karinę jėgą, N.Maduro dar dažniau ėmė kartoti, kad Vašingtonas siekia jį nuversti ir nori atimti iš Venesuelos naftos kontrolę. Manoma, kad šios šalies naftos atsargos yra didžiausios pasaulyje.

