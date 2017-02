Vatikanas sieks apsaugoti teises į popiežiaus atvaizdą

Dievo meilė nemokama, ir popiežiaus atvaizdas neturėtų būti neteisėtai naudojamas – Vatikanas perduoda žinią marškinėlių, rankšluostukų ir kalendoriukų gamintojams.

Valstybės sekretorius turės prižiūrėti Pranciškaus įvaizdžio ir sukryžiuotų raktų simbolio naudojimą.

Vatikano pranešime sakoma, kad šio žingsnio tikslas – užkirsti kelią situacijoms, kur gali paaiškėti neteisėtumas.

Keliaudamas per pasaulį, lankydamas tokias šalis kaip Filipinai ar Šri Lanka, pontifikas kelia susidomėjimo bangas ir didina pigių suvenyrų paklausą – o jie dažnai gali būti gaminami pažeidžiant darbuotojų teises.

Be to, dabar iš tokių gaminių dažnai pelnosi nebe maži gamintojai, kuriuos Vatikanas anksčiau galėdavo drausminti per Bažnyčios vietos padalinius, o didžiulės bendrovės.

Italijos dienraštis „Corriere della Sera“ taip pat skelbia, kad intelektinei nuosavybei saugoti Šventasis sostas pasamdė pasaulinę advokatų kontorą.

Vargu, ar pažeidėjai netrukus sulauks ieškinių ar baudų – ekspertai veikiau žiūri į Vatikano pareiškimą kaip į perspėjimą, ir mėginimą užsitikrinti rinką paties Vatikano plačiai gaminamiems suvenyrams su popiežiaus atvaizdu.

Visa tai gali reikšti posūkį dviejų tūkstantmečių istorijoje, kai popiežių atvaizdai puošdavo vėliavas, transparantus ir medalius.

Tačiau interneto ir pigių suvenyrų amžiuje, o juolab kai popiežius griežtus kanonus atideda į šalį, ir lengvai bendrauja su tikinčiaisiais, Vatikanas susiduria su įvaizdžio apsaugos problemomis, panašiomis į tas, kurias sprendžia įvairių sričių žvaigždės.

Pasak ekspertų, skirtumas tik, kad neaišku, kiek griežtai bus persekiojami tie, kas mėgins piktnaudžiauti Vatikano intelektine nuosavybe.