Pirminiais duomenimis, per eismo įvykį nukentėjo keturi žmonės – du policininkai, važiavę į avariją patekusiu automobiliu, kitos mašinos vairuotojas ir praeivis. Vieną policininką iš sumaitoto automobilio pavyko ištraukti tik pasitelkus specialią techniką. Visi nukentėjusieji buvo paguldyti į ligoninę. Varšuvos policijos atstovas Sylwesteris Marczakas televizijai TVN24 patvirtino, kad policininkai lydėjo NATO generalinio sekretoriaus limuziną. Jis pabrėžė, kad nė vienas iš vyriausybinių automobilių nebuvo apgadintas.

