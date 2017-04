Vandalai ištepliojo D. Trumpo žvaigždę Holivudo Šlovės alėjoje

DELFI primena, kad tai yra ne pirmas atvejis, kai D. Trumpo žvaigždė Holivudo Šlovės alėjoje yra suniokojama. Dar praėjusių metų rudenį, po JAV prezidento rinkimų, vandalas Jamie Otisas norėjo išlupti D. Trumpo žvaigždę ir parduoti ją aukcione, kad surinktų pinigų 11-ai moterų, kurios kaltino respublikonų kandidatą į prezidentus grabinėjimu. Kai žvaigždės išlupti nepavyko, J. Otisas ją sudaužė kūju.

DONALD TRUMP WALK OF FAME STAR VANDALIZED AGAIN ... 'F' MARKS THE SPOT https://t.co/3maa58PDJx pic.twitter.com/NDQ2aCFj9S

— Vazz (@Drizzyvazz) April 24, 2017