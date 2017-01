Valdininkas 10 metų nesirodo darbe, bet kasmet gauna po 50 tūkstančių eurų

Leidinio duomenimis, vyras nuo 2006 metų eina Valensijos provincijos tarybos Bibliografijos skyriaus vadovo pareigas, o jo darbo užmokestis sudaro apie 50 tūkstančių eurų per metus. Valdininkas kasdien 7 valandą 30 minučių užsiregistruoja prie įėjimo į savo biuro pastatą, o paskui neva su reikalais patraukia nežinoma kryptimi. Baigiantis darbo dienai jis vėl sugrįžta, kad užfiksuotų savo išėjimo iš darbo laiką.

C. Recio kolegos patvirtino, jog niekada nėra matę jo darbo vietoje, kadangi jis ateidavo į biurą tik tada, kai reikėdavo susitarti dėl atostogų. Be to, valdininkas iki šiol biure neturi nei savo stalo, nei kompiuterio, nors nuo jo paskyrimo į šias pareigas jau praėjo 10 metų.

Provincijos tarybos atstovai jau pareiškė atliksią tyrimą. Savo ruožtu pats C. Recio neigia visus kaltinimus. „Mano pareigoms neužtenka darbo dienos“, – sakė jis žurnalistams.