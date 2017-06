Apie įvykį trumpai:

1. Vakarų Londone užsiliepsnojo 24 aukštų daugiabutis.

2. Iškvietimas dėl gaisro buvo gautas 1 val. 16 min. vietos (3 val. 16 min. Lietuvos) laiku.

3. Mažiausiai 50 žmonių buvo išvežti į 5 ligonines.

4. Įvykio vietoje dirba 40 ugniagesių automobilių ir 200 ugniagesių.

5. Į įvykio vietą nusiųsti daugiau nei 20 greitosios pagalbos automobilių.

6. Gaisro priežastis kol kas nėra žinoma.

7. Londono Ugniagesių brigada pranešė, kad yra žuvusiųjų žmonių, tačiau kol kas negali pateikti konkretaus skaičiaus.

8. Artimieji ir draugai ieško dingusių žmonių, gyvenusių degančiame dangoraižyje.

9. Dangoraižio gyventojai vietos valdžiai anksčiau skundėsi dėl pastato saugumo.

10. Kai kurie gyventojai pasakoja, kad anksčiau buvo įspėti gaisro atveju likti savo butuose. Londono meras pareiškė, kad dėl šios informacijos bus atliekamas tyrimas.

11. Ugniagesiai pranešė, kad iš pastato išgelbėta „daug žmonių“.

12. Šiuo metu pastato stabilumą apžiūri statybų inžinierius, liudininkai praneša, kad jis „traška“.

Tikrinamas pastato stabilumas

BBC praneša, kad 10.57 val. pastatas vis dar liepsnoja aukštesniuose aukštuose, bet situacija yra valdoma.

„Aukščiau ugnis tiesiog palikta degti. Jie (ugniagesiai - red.) nieko daugiau negali padaryti“, - sakė BBC reporteris.

Liudininkai praneša, kad girdi, kaip pastatas traška. Bijoma, kad jis gali sugriūti. Londono ugniagesių komisarė Dany Cotton sakė reporteriams, kad šiuo metu pastatą tikrina statybų inžinierius – tikrinama, ar ugniagesiams yra saugu jame dirbti.

Anksčiau D. Cotton išplatino pareiškimą, kuriame rašoma, kad liepsnos apėmė beveik visus 24 pastato aukštus – išskyrus pirmąjį aukštą. Ugniagesių brigados į įvykio vietą atvyko per 6 minutes nuo pirmojo iškvietimo. Ugniagesiai dirba ekstremaliomis sąlygomis, kad išgelbėtų žmones ir suvaldytų gaisrą. Yra žuvusiųjų, tačiau skaičius kol kas nepatikslinamas.

Ji taip pat anksčiau sakė reporteriams, kad gaisro priežastis kol kas nėra žinoma, o jo mastas – beprecedentis. Ji taip pat sakė, kad per 29 savo tarnybos metus dar nėra mačiusi tokio didelio masto gaisro.

Liudininkai: žmonės šaukė ir šoko pro langus

Moteris, sutikta netoli evakuacijos centro, kuri sutiko kalbėti anonimiškai, papasakojo žiniasklaidoje apie tai, ką matė prasidėjus gaisrui.

„Buvo moteris, kuri stovėjo už mane ir šaukė kažkam pažįstamam, esančiam septintajame aukšte. Ji bandė su juo kalbėti telefonu, ji buvo labai susijaudinusi, nes tuo metu liepsnojo butai. Atrodė, lyg jis šauktų jai atgal“, - pasakojo ji.

„Policija pasakė esantiems pastate mojuoti pro langus ar kitaip pranešti apie save, kad ugniagesiai galėtų juos išgelbėti, bet mes pagalvojome „kaip jie tai padarys“? Mačiau vėliau moterį, kuri buvo puolusi į isteriją. Ji pasakė, kad iššoko jos draugas. Pro jo langą matėsi liepsnos“, - sakė liudininkė.

Liudininkė Muna Ali sako, kad liepsnos pastate „žaibiškai išplito per pusvalandį“. Ji pridūrė: „liepsnos – niekada nemačiau kažko panašaus, tai man tiesiog priminė rugsėjo 11-ąją“.

Įvykio liudininkė Zoe sakė BBC London radijui: „Kai gaisras prasidėjo, buvau pastate – ketvirtajame aukšte. Kažkas pradėjo belstis į mano duris pranešdamas, kad kilo gaisras ir kad turėčiau eiti lauk. Kai pradėjau eiti lauk, aplink buvo tiršti dūmai, bet gaisro signalizacija neįsijungė, kas iš tiesų gąsdino. Tada tiesiog nubėgau laiptais į apačią. Buvo galima matyti ugnį viename iš butų“, - pasakojo ji.

„Jie sakė, kad gaisrą sukėlė šaldytuvo šaldiklis, nežinau, kiek tame yra tiesos, bet kaip gaisras išplito nuo ketvirto aukšto į viršų tiesiog gąsdino. Kai nulipau į apačią, mačiau žmones pastate, kurie junginėjo savo virtuvių, svetainių šviesas, kad atkreiptų į save dėmesį. Tikiuosi, kad jiems pavyko išeiti iš pastato. Žmonės pradėjo panikuoti, daužė langus, pradėjo kristi nuolaužos“, - pasakojo Zoe.

Gaisro liudininkas Jody Martinas sakė, kad atbėgo į įvykio vietą tada, kai atvyko pirmosios ugniagesių brigados.

„Bėgau aplink pastatą ieškodamas avarinio išėjimo ir niekur nepamačiau, kad būtų aiškus toks išėjimas. Aplink krito daug nuolaužų“, - sakė jis BBC.

„Tada prasibroviau į antrą aukštą ir kai patekau į koridorių, supratau, kad ten yra labai daug dūmų. Mačiau vieną krentantį žmogų, mačiau vieną moterį, kuri laikė savo kūdikį iškėlus pro langą... girdėjau šauksmus, šaukiau, kad visi liptų žemyn, bet jie sakė: „mes negalime palikti savo butų, koridoriuose yra per daug dūmų“, - pasakojo liudininkas.

Liudininkas Zeinabas Jafaris pasakojo girdėjęs šaukiančius žmones. „Pažiūrėjau pro savo balkoną ir pamačiau, kad dega pastatas. Tada pažiūrėjau į apačią ir pamačiau, kad dega pastato apatiniai aukštai, bet gaisras išplito į viršų žaibišku greičiu“, - pasakojo jis.

I don't think I've ever seen anything like this. Those poor people 😔 #GrenfellTower

pic.twitter.com/Fj7O1f2jMJ

— Alex McCarthy (@Al_Mac8) June 14, 2017