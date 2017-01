Vakarai įsivėlė į karą, kurio dar nepažįsta: vyksta tikrasis V. Putino žaidimas

Rusijos įtakos zonoje esantys žmonės po truputį prieina išvados, kad vertybės, kurios, jeigu tikėtume idėja, privalo užtikrinti Vakarų vienybę, su šia nelengva užduotimi nebesusidoroja. Pasaulio tvarka, kuria kliovėsi amerikiečiai, jau žlugo, straipsnyje teigia analitikė.

Maskvoje Vladimiras Putinas naudojosi dabartiniais įvykiais, siekdamas per itin trumpą laiką padaryti mirtiną žalą liberalios pasaulio tvarkos pagrindams. Kol jis kuria naują sistemą, galinčią pakeisti mūsų tiek laiko pažinotąją, Jungtinės Valstijos ir jos sąjungininkai imasi priemonių, kaip kuo greičiau ir veiksmingiau atstatyti patirtą žalą.

Net kai JAV prezidentas Barackas Obama išdrįso pasipriešinti atviram ir precedento neturinčiam Rusijos bandymui kištis į šalies vidaus politinius procesus, kadenciją bebaigianti Baltųjų rūmų administracija kol kas į hibridinį XXI amžiaus karą ir toliau bando reaguoti praeito amžiaus diplomatiniais instrumentais: išsiunčia šnipus, imasi sankcijų, galbūt įšaldo aktyvus. Būsimoji Baltųjų rūmų administracija, nors ir žadėjusi naują strategiją, taip pat demonstruoja analogišką trumparegiškumą. Jos žadėtasis santykių su Rusija perkrovimas - dviejų praeities Baltųjų rūmų administracijų taip ir neįgyvendintos politikos pakartojimas, teigia M. K. Mckew.

„Abi administracijos niekaip nesupranta, kad Vakarai jau kariauja – nepriklausomai nori to ar ne. Gali būti, kad mes galbūt to karo neatpažįstame, bet tai karas. Jis vyksta mūsų teritorijoje ir užsienyje, o pagrindinis jo tikslas – suardyti mūsų vertybes, mūsų demokratiją, mūsų organizacinius sugebėjimus, atimti gebėjimą atskirti tiesą nuo pramanų, pakenkti mūsų moralei ir priversti priiminėti sprendimus, prieštaraujančius mūsų svarbiausiems interesams“, – savo straipsnyje dėsto autorė.

„Žmonės, gyvenantys Rusijos fronte, tokie kaip mano bičiuliai iš Ukrainos ir Estijos, taip pat savo akimis jau matė naujuosius Kremliaus veiklos instrumentus. Pats akivaizdžiausias ir labiausiai į akis krintantis pavyzdys, greičiausiai, yra vadinamieji žalieji žmogeliukai – prorusiškosios pajėgos, vilkinčios uniformą be skiriamųjų ženklų, kurie tarsi iš niekur atsirado vien tam, kad užimtų Krymo pusiasalį ir okupuotų Ukrainos rytines teritorijas“, – rašo žurnalistė.

Nepaisant to, tai tik pavieniai brutalesni epizodai. Tikrasis karas žymiai subtilesnis ir gali būti įvardijamas kaip ardomoji kova, o ne konfliktas, siekiant dominuoti. Kišimasis į JAV prezidento rinkimų procesą yra ne kas kita, o perspėjantis signalas, kad nuo šiol panašią taktiką Rusija naudos ne tik prieš Jungtinių Valstijų sąjungininkus, bet ir prieš jas pačias. Tiek JAV, tiek Vakarams šiuo metu likęs vienas vienintelis kelias pirmyn – pagaliau įsisąmoninti šio laikmečio dvasios esmę, perprasti V. Putino mąstymą, prasiveržti pro chaosą ir drąsiai statyti ateitį.

JAV prezidentu išrinktasis Donaldas Trumpas turi charakterio savybių, kuriuos tam tikra jam gali pasitarnauti spėjant, kas bus toliau. Pirmiausia jis be skrupulų laužo taisykles, o mes prie to nesame įpratę. Kaip ten bebūtų, laikais, kai vyksta kone protu sunkiai suvokiami pasikeitimai, ši savybė neabejotinai teigiamas dalykas. Be to, D. Trumpas sudaro tiesmuko žmogaus įspūdį, kuris amerikiečiams gali be išvedžiojimų papasakoti, kas gresia šaliai. Jis, anot straipsnio autorės, daugybės siužetų žmogus, gebantis rasti būdų, kaip sprendimus parduoti JAV žmonėms. Jis tiki galia ir įtaka, ir neturi abejonių, kad jėga yra būtinoji sąlyga siekiant bet kokio tikslo.

„Kol kas D. Trumpas iš visų savo pirmtakų labiausiai panašus į tą, kuris galėtų paspartinti senosios tvarkos, nepateisinančios jo interesų. Deja, visa tai gali labai liūdnai baigtis – arba netikėtai labai gerai. Kol kas jis nusprendė veikti taip, tarsi Vakarai nebeturi jokios reikšmės, apsimeta nematąs grėsmės, kurią amerikiečių visuomenei kelia V. Putino Rusija. Mums aktualus klausimas, ar D. Trumpo veiksmai ir prieš NATO nukreipta retorika pasitarnaus Kremliui siekiant savo tikslų. O galbūt nutiks taip, kad D. Trumpas aiškiai pamatys senosios pasaulio tvarkos baigtį, perpras šiuo metu vykstančio karo prigimtį ir ras sprendimą, kaip jį laimėti?“, – klausia žurnalistė.

„Rusija tikrai nesitiki tapti tokia kaip mes ar tapti stipresnė. Tai netiesa. Tiesa ta, kad Rusijos lyderiai norėtų, jog Vakarai, ypač NATO ir Jungtinės Valstijos – nusilptų ir dar labiau susiskaldytų. Joks santykių perkrovimas neduos naudos, kas ir kas už jo bestovėtų, nes V. Putino Rusijai Jungtinės Valstijos reikalingos tik priešo vaidmenyje“, – konstatuojama straipsnyje.