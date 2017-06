V. Putino „tiesioginės linijos“ spektaklis: skelbia krizės pabaigą, pliekia vietos valdžią

Abejonių dėl šios „tiesioginės linijos“ spontaniškumo ir tikrumo kyla dėl to, kad transliacijos išvakarėse klausiantys žmonės repetuoja klausimus. Be to, Rusijos prezidentas, atsakydamas į klausimus, pateikia labai daug konkrečių skaičių ir faktų, todėl kyla įtarimas, kad atsakymams jis kruopščiai ruošiasi iš anksto.

Pranešama, kad šiais metais prezidentui buvo pateikta apie 2 milijonų klausimų, gauta daugiau nei 1 milijonas skambučių, taip pat atsiųsta 170 tūkst. laiškų. Aktyviai gyventojai siuntė klausimus ir per socialinius tinklus.

„Tiesioginės linijos“ vedėjai V. Putiną perspėjo, kad daugiausiai žmonės klausė apie šalies ateitį. Taip pat jiems rūpėjo kainų kilimas ir gyvenimo kokybės smukimas. Daugiausiai šiais metais rusai domėjosi socialiniais klausimais, pensijomis. Taip pat Kremlius nustebo, kad dauguma gyventojų problemų, dėl kurių jie kreipiasi į V. Putiną, galėtų išspręsti vietos valdininkai, tačiau to nedaro.

V. Putinas atsakė ir į kelis asmeninius klausimus. Papasakojo apie savo anūkus, kad stengiasi juos apsaugoti nuo viešumos, todėl neskelbs jų amžiaus. Jis pranešė, kad neseniai gimė jo antrasis anūkas. Jis taip pat paneigė kalbas, kad jo dukterys gyvena užsienyje.

Kalbėjo apie JAV

Tiesioginės transliacijos metu buvo parodytas amerikiečio iš Arizonos klausimas, kuris klausė, ką reikėtų daryti JAV, kad amerikiečiai suprastų, kad „Rusija yra ne priešas“.

„Mes nelaikome Amerikos savo priešais“, - sakė V. Putinas.

Pasak jo, rusofobija JAV yra vidinės Amerikos kovos pasekmė. Ir apklausos rodo, kad Rusija JAV turi daug draugų, o isteriją kelia žiniasklaida. Jis taip pat tikisi, kad Rusijos ir Amerikos santykiai susinormalizuos.

V. Putinas teigia, kad Rusija ir Amerika galėtų bendradarbiauti branduolinio nusiginklavimo srityje – ši problema yra labai svarbi. Taip pat kova su skurdu pasaulyje, su klimato kaita. Pasak jo, skurdas pasaulyje yra viena iš terorizmo priežasčių.

Gyrėsi Rusijos technika

Rusijos prezidentas taip pat nepraleido progos pasigirti savo technika. Transliacijos metu rodytas Sankt Peterburge Baltijos fabriko statomas analogų pasaulyje neturintis atominis ledlaužis „Arktika“, kuris buvo pakrikštytas kaip didžiausias ledlaužis pasaulyje.

Paklaustas, kodėl Rusijai staiga pradėjo rūpėti Arktika, V. Putinas pareiškė, kad tai yra ekonomiškai svarbu ir naudinga. Pasak jo, jeigu klimatas taip greitai keisis, tai Šiaurėje vyks intensyvus eismas, Arktika jau domisi ir kitų regionų šalys, todėl Rusija turi užsitikrinti savo prioritetą.

Jis taip pat pridūrė, kad Arktika yra svarbi Rusijai karine prasme. Ten eina JAV antžeminių raketų trasos, todėl Rusija turi žinoti situaciją. Todėl dabar Rusija grįžo prie šio klausimo, kuris anksčiau buvo apleistas.

Pasisakė apie Ukrainą

„Mes turime daug draugų Ukrainoje“, - sakė V. Putinas.

V. Putino paklausė, ką jis mano apie Ukrainos prezidento Petro Porošenkos viešai pasakytą eilėraštį apie atsisveikinimą su „neplauta Rusija“, kai Ukrainai buvo suteiktas bevizis režimas su ES.

Jis sarkastiškai pagyrė P. Porošenką už tai, kad šis domisi Rusijos literatūra ir pridūrė, kad eilėraščio autorius Michailas Lermontovas jį parašė, kai vyko į Kaukazą, taigi techniškai jis niekur nevyko iš Rusijos. Be to, pasak jo, tuo metu Ukrainos teritorija buvo Rusijos dalis.

Jis pasišaipė iš Ukrainos prezidento, neva galbūt P. Porošenka šitaip netiesiogiai pranešė, kad niekur nuo Rusijos neina, o iš tiesų jis tiesiog dirba savo publikai.

V. Putinas nepraleido progos palyginti Rusijos ir Ukrainos ekonominės situacijos ir, be abejo, pareiškė, kad Rusijos gyventojai gyvena geriau, o „kai kam“ (P. Porošenkai - red.) reikėtų uždaryti savo sąskaitas ofšoruose, jeigu „nori būti europiečiu“.

Daug vietinės reikšmės klausimų

Tiesioginės transliacijos metu V. Putinui klausimus užduoda įvairiausių Rusijos miestų gyventojai, kurie turi neišspręstų vietinės reikšmės ar asmeninių klausimų – prašoma pagalbos dėl naujų namų, taip pat dėl sąvartyno, kuris trukdo gyventojams, žmonės skundžiasi vietos valdžia, kuri, pasak jų, gyventojų poreikiais visiškai nesirūpina.

V. Putinas žada kiekvienu panašiu klausimu pasidomėti. Jis taip pat nepraleidžia progos išpeikti vietos valdžią. Dar anksčiau Kremlius teigė nustebęs, kad gyventojai klausia prezidento apie problemas, kurios galėtų būti išspręsti vietiniu lygiu.

Sankcijos – būdas sulaikyti Rusiją

Paklaustas apie sankcijas Rusijai, V. Putinas pareiškė, kad dėl sankcijos prieš Rusiją kenkia visiems, niekas iš jų nelaimi. Tai pat jis sakė, kad jos skirtos tam, kad Rusija būtų sulaikyta, nes kitos šalyse joje mato konkurentę.

„Rusijos istorija rodo, kad visada gyvenome su sankcijomis. Nuo to laiko, kai Rusija pradėjo stotis ant kojų, nes (kitos šalys – red.) matė mumyse konkurentus. Tai vyko per visą mūsų istoriją. JAV Senate vėl kalbama apie sankcijas Rusijai, beje, kodėl? Kas naujo nutiko?“, - klausė V. Putinas.

Jis taip pat sakė, kad sankcijos paveikė Rusiją, bet ne kardinaliai. Tame netgi galima įžvelgti pliusų, nes rusai pradėjo galvoti daugiau, kaip suktis tokioje padėtyje. Jis įsitikinęs, kad sankcijos Rusijai kenkia viso pasaulio ekonomikai.

Vienas „tiesioginėje linijoje“ dalyvaujantis Rusijos ūkininkas dėkojo V. Putinui už sankcijas, pasak jo, dėl sankcijų šalies ūkininkams pradėjo geriau sektis.

Krizė nugalėta, bet gyventojai to nejaučia

Paklausta apie krizės pabaigą, V. Putinas pareiškė, kad recesija Rusijos ekonomikoje yra nugalėta ir prasidėjo ekonomikos augimas. Tačiau jis pabrėžė, kad visgi gyventojų pajamos neauga, todėl Rusijoje būtina didinti darbo efektyvumą. Pasak jo, investicijos Rusijoje auga greičiau nei ekonomika, tai reiškia, kad pagrindas tolesniam augimui jau yra padėtas.

Paklaustas, kada gyventojai realiai pajus ekonomikos kilimą, V. Putinas sakė, kad laiko šį klausimą aštriausiu ir reikia turėti omenyje, kad kritimas buvo tikrai didelis.

Dauguma žmonių skundžiasi mažais atlyginimais, ypač biudžetininkai. V. Putinas sako, kad sutinka, jog neteisinga, kad nebuvo indeksuoti jį atlyginimai. Apie mažus mokytojų atlyginimus klausė mokytoja Aliona iš Irkutsko. Pasak jos, jai kyla klausimų, kaip galima išgyventi iš tokio mažo atlyginimo. V. Putinas atsakė, kad pati mokykla nusprendžia dėl galutinio mokytojų atlyginimo, tačiau jam nesuprantama, kodėl jauni specialistai gauna 2-3 kartus mažesnį atlyginimą nei ilgiau dirbantys pedagogai. Tokio atlyginimo skirtumo neturėtų būti.

Kaltinimai režisūra

Šios „tiesioginės linijos“ išvakarėse buvo iškeltas klausimas, ar gyventojų klausimai nėra iš anksto suderinti ir surežisuoti. Kremlius tai kategoriškai paneigė.

Tradiciškai „tiesioginė linija“ trunka 3-4 valandas. Ilgiausiai V. Putinas su gyventojais kalbėjo 2011 metais, tuo metu buvęs Rusijos premjeru.