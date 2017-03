V. Putino svajonė virto realybe – Turkijai gresia liūdniausias scenarijus

Dėl Turkiją per pastarųjų vienerių metų laikotarpį sudrebinusių teroristinių aktų serijos ši kadaise demokratine ir Artimųjų Rytų šalims pavyzdžiu laikyta valstybė juda katastrofos link. Maža to, visi šie įvykiai sutampa su laikotarpiu, kai Turkijos gyventojai ruošiasi balandžio mėn. vyksiančiam balsavimui dėl naujosios konstitucijos. Turizmas, kuriam anksčiau teko per 10 proc. Turkijos BVP, vysta, o tiesioginių investicijų iš užsienio apimtys reikšmingai traukiasi. Šios tendencijos viena kitą palaikys tokiu būdu sukurdamos tvirtą grandinę, kurią nutraukti bus sudėtinga.

Atidarytas tunelis po Bosforo sąsiauriu AFP/Scanpix