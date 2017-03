V. Putinas: už nesankcionuotus protestus būtina bausti

„Politinėje veikloje visi turi laikytis įstatymų“, – pareiškė V.Putinas kalbėdamas Arkties forume Archangelske po savaitgalio, kai per protestus prieš korupciją visoje šalyje buvo suimta daugybė žmonių.

„Peržengusieji įstatymo ribas, turi būti baudžiami pagal Rusijos įstatymus“, – kalbėjo prezidentas.

Sekmadienį Maskvoje per protestą buvo suimta daugiau nei 1 tūkst. žmonių. Tai buvo viena didžiausių be leidimo vykusių demonstracijų šalyje per 17 metų trunkantį V.Putino valdymo laikotarpį, jam einant premjero ir prezidento pareigas.

Opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas – pranešęs apie savo planus dalyvauti kitų metų prezidento rinkimuose – praėjusį mėnesį paskelbė išsamių duomenų, atskleidžiančių, kad premjeras Dmitrijus Medvedevas kontroliuoja nekilnojamojo turto imperiją per neskaidrių ne pelno organizacijų tinklą, ir paragino surengti šias eitynes.

Už nesankcionuotų mitingų organizavimą A.Navalnui buvo skirta bauda ir dar 15 parų administracinio arešto už nepaklusimą policijai per suėmimą.

Ketvirtadienį Maskvos teismas atmetė A.Navalno apeliaciją ir nurodė atlikti visą jam skirtą bausmę. Į teismo salę A.Navalnas buvo atvestas neįprastai šiurkščiai, antrankiais surakintas su policininku.

Jo advokatė Olga Michailova sakė, kad jos ginamojo suėmimas yra „politiškai motyvuotas“, ir jo suėmimo metu padarytas vaizdo įrašas visiškai diskredituoja policijos parodymus.

Tuo metu V.Putinas ketvirtadienį apkaltino „tam tikras politines jėgas“ „savanaudiškų interesų“ ir „savireklamos politinėje arenoje siekiu prieš tam tikrus politinius įvykius, šalyje prasidėsiančias rinkimų kampanijas“. Tiesiogiai A.Navalno pavardės V.Putinas nepaminėjo.

Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pirmadienį pareiškė, kad rusų „pilietinė pozicija“ bus gerbiama tol, kol ji deklaruojama legaliai. Taikius sekmadienio protestus jis pavadino „provokacija ir melu“.

Savaitgalį demonstracijos vyko ne tik Maskvoje ir Sankt Peterburge, bet ir daugybėje mažesnių miestų, kur protesto akcijos yra gana retos.