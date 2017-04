V. Putinas: sprogdinimas Sankt Peterburge rodo, kad padėtis kovoje su terorizmu negerėja

„Deja, matome, kad padėtis negerėja. Ir pats geriausias to patvirtinimas – pastarieji įvykiai Sankt Peterburge. Per teroro aktą žuvo žmonių, yra daug nukentėjusiųjų“, – sakė V.Putinas per susitikimą su NVS šalių saugumo tarnybų vadovais.

Balandžio 3 dieną Sankt Peterburgo metropoliteno traukinio vagone nugriaudėjus savadarbės bombos sprogimui žuvo 14 žmonių, dar per 50 buvo sužeisti.

„Žinome, kad kiekviena mūsų šalis, praktiškai kiekviena, yra galimas, potencialus teroro atakų objektas. Mūsų šalims gresia ir daugelis kitų pavojų“, – pareiškė V.Putinas.

„Yra ir daug kitų pavojų, kurie gresia mūsų šalims. Tai ir organizuotas nusikalstamumas, ir prekyba narkotikais. Be to, tarp jų yra ir korupcija, ir išorinių jėgų, kurios vienaip ar kitaip stengiasi paveikti vidaus politikos situacijos vystymąsi mūsų šalyse, kišimasis“, – sakė V.Putinas.

„Mūsų laukia labai sudėtingos, daugialypės užduotys. Ir man labai malonu pažymėti, kad bendradarbiavimas yra sureguliuotas ir veiksmingai vystomas“, – pridūrė Rusijos vadovas.

V. Putinas sakė esąs įsitikinęs, kad NVS saugumo tarnybų vadovai suvokia tokio bendradarbiavimo svarbą ir toliau jį plėtos.