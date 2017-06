V. Putinas: Rusijos ir JAV karo „neišgyventų niekas“

„Galvoju, kad niekas neišgyventų“, – atsakė V.Putinas.

Tris „Oskarus“ pelnęs O. Stone‘as labiausiai garsėja Amerikos istorijos įkvėptais didelio populiarumo sulaukusiais Holivudo filmais, tokiais kaip „JFK“ ir „Gimęs liepos 4-ąją“ („Born on the Fourth of July“). Anksčiau yra sukūręs filmus apie velionį Kubos lyderį Fidelį Castro ir 2013-aisiais mirusį Venesuelos prezidentą Hugo Chavezą.

Naująjį O. Stone'o filmą, kaip pranešta, kabelinė televizija „Showtime“ turi parodyti birželio 12–15 dienomis. Filmo ištrauka antradienį pasirodė „Youtube“.