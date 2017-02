V. Putinas pradeda vizitą Vidurinėje Azijoje

Vokietijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 2016 metais šalyje buvo įvykdyta per 3,5 tūkst. išpuolių prieš migrantus, tai yra maždaug dešimt išpuolių per dieną. Per šiuos išpuolius 560 žmonių buvo sužeista, tarp jų – 43 vaikai, informuoja BBC.