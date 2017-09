„Šioje situacijoje bet kokių sankcijų taikymas yra nenaudingas ir neveiksmingas. Visa tai gali privesti prie pasaulinės katastrofos ir didelio aukų skaičiaus. Vienintelis būdas Šiaurės Korėjos branduolinei krizei spręsti - vesti taikų dialogą“, - reporteriams Kinijoje sakė V. Putinas.

Jis taip pat pareiškė, kad Šiaurės korėjiečiai neatsisakys branduolinės programos, jeigu nesijaus saugūs.

„Juk jie (Šiaurės Korėjoje) valgys žolę, bet neatsisakys šios (branduolinės) programos, jeigu nesijaus saugūs“, - pasakė V. Putinas.

Šeštadienį Šiaurės Korėja atliko šeštąjį ir galingiausią branduolinį bandymą. Šalis pranešė išbandžiusi vandenilinę bombą, kurią galėtų nešti ilgojo nuotolio raketa.

Pchenjanas ignoruoja Jungtinių Tautų (JT) sankcijas ir tarptautinį spaudimą toliau kurdamas branduolinius ginklus ir bandydamas raketas, o pastaruoju metu provokacijų tik daugėja.

Per pastaruosius du mėnesius Šiaurės Korėja atliko kelis tarpžemyninių balistinių raketų bandymus. Per vieną jų raketa praskriejo virš Japonijos. Be to, Pchenjanas grasino paleisti raketas į JAV priklausančią Guamo salą Ramiajame vandenyne.