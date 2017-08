Visi V.Putino vizito programoje numatyti renginiai vyks vienoje vietoje – Laszlo Pappo sporto arenoje. V. Putinas ir V. Orbanas, kuriuos, pasak Rusijos prezidento padėjėjo Jurijaus Ušakovo, sieja „geri, abipusiu pasitikėjimu grindžiami santykiai“, susitiks jau aštuntą kartą. Pastarąjį kartą jie buvo susitikę šių metų vasarį, kai V. Putinas taip pat buvo atvykęs vizito į Vengriją. Tąkart derybose daugiausiai dėmesio skirta šalių bendradarbiavimui įgyvendinant tokius stambius energetinius projektus kaip „Šiaurės srautas“ ir „Turkijos srautas“. Susiję straipsniai: V. Putinas antrą kartą šiemet lankosi prorusiškiausioje ES sostinėje V. Orbanas: Vengrijos kolaboravimas su naciais buvo klaida ir nuodėmė Budapešto sporto arenoje numatytas ir pirmasis V. Putino susitikimas su Mongolijos prezidentu Ch. Batulga, kuris į šį postą buvo išrinktas liepą. Mongolijos lyderis praėjusio amžiaus devintajame dešimtmetyje yra iškovojęs pasaulio sambo čempiono titulą. Neseniai V. Putinas pavedė savo pareigūnams apsvarstyti elektros energijos tiekimo iš Buriatijos į Mongoliją galimybes. Manoma, kad savo pirmojo oficialaus vizito Ch. Batulga vyks būtent į Rusiją. Jis turėtų dalyvauti rugsėjo pradžioje vyksiančiame Rytų ekonomikos forume Vladivostoke. V. Putinas taip pat turėtų pasakyti kalbą Pasaulio dziudo čempionato atidaryme. Kvietimą į šį renginį Rusijos lyderiui atsiuntė Tarptautinė dziudo federacija, kadangi jis yra šios organizacijos garbės prezidentas bei dziudo ir sambo sporto meistras.

