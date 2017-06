V. Putinas apsijuokė: norėjo pasigirti Rusijos aviacija, o parodė amerikiečius

Oliverio Stoune‘o seriale „Putinas“ Rusijos prezidentas parodė režisieriui filmuotą medžiagą, kurioje, jo teigimu, užfiksuotas „mūsų aviacijos darbas“ Sirijoje.

Iš tiesų filmuotoje medžiagoje, kurią V. Putinas rodė O. Stoune‘ui, parodyta, kaip sraigtasparnis „Apache“ puola talibus Afganistane. Filmuota medžiaga publikuojama oficialioje amerikiečių kariuomenės interneto svetainėje.

Footage of "Russian helicopter bombing ISIS" shown to Oliver Stone by Putin appears to be taken from 2013 US Afghan video.H/t @meduzaproject pic.twitter.com/qmWD1W6Tnw

— CIT (en) (@CITeam_en) June 20, 2017