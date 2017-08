Pančkulos mieste sutelkta daugiau nei 15 tūkst. sukarintų pajėgų ir policijos pareigūnų, dalis jų buvo raiti. Policija minią vaikė vandens patrankomis. Per neramumus „žuvo 14 žmonių, o 80 sužeista“, – AFP sakė šiaurinio Pančkulos miesto valstybinės ligoninės gydytojas nepateikęs savo vardo. Minia padeginėjo vyriausybinius pastatus, puolė policininkus ir žurnalistus, daužė žiniasklaidos automobilių langus ir laužė televizijos transliavimo įrangą. Specialusis teismas apkaltinamąją nutartį paskelbė penktadienį, išklausęs baigiamąsias kalbas šioje 15 metų senumo byloje prieš guru, pasivadinusiu šventuoju gydytoju Gurmeetu Ramu Rahimu Singhu Ji Insaanu. Susiję straipsniai: Indijoje policija po įnirtingo susirėmimo areštavo „dievo žmogų“ G.R.Rahimas neigia kaltinimus, kad jis 2002 metais išžagino dvi moteris savo ašrame. Iki rugpjūčio 28 dienos, kai bus paskelbtas nuosprendis, guru bus laikomas netoliese esančio Rohtako miesto kalėjime Harijanos valstijoje, sakė prokuroras H.P.S.Verma. Pančkulos valdžia baiminosi, kad kaltinamasis nuosprendis išprovokuos neramumus tarp dešimčių tūkstančių guru sekėjų, pernakt už teismo durų laukusių verdikto. Kaimyninėse Harijanos ir Pandžabo valstijose taip pat kilo neramumų, sakė policija. Padegtos Malauto ir Baluanos miestelių geležinkelio stotys ir du tuščio traukinio vagonai Delio Anand Viharo geležinkelio stotyje. Įpykusi minia policiją puolė ir Sirsos mieste, kur yra guru ašramas, praneša vietos policijos valdymo štabas. G.R.Rahimo „Dera Sacha Sauda“ mokykla teigia turinti maždaug 50 milijonų sekėjų. Ji agituoja už vegetarizmą ir prieš priklausomybę narkotikams, taip pat remia tokias visuomenines iniciatyvas kaip neturtingų porų vestuvių rengimas. Indijoje veikia ne vienas toks judėjimas. Daugelis jų turi daugybę sekėjų, o jų vadovams nėra neįprasta savo apsaugai įdarbinti nedideles, bet gerai apginkluotas asmenines milicijas. Iš Sirsos ankstyvą penktadienį į teismo svarstymą guru išvyko su 100 automobilių konvojaus palyda. Ramaus Čandygaro rajono, visuotinai laikomo Harjanos ir Pandžabo sostine, policija pagrindinėse miesto gatvėse įrengė sunkias metalines spygliuotų vielų užtvaras. „Mes pasiruošę tvarkytis su bet kokia situacija, bet esame tikri, kad imtasi tinkamų priemonių“, – prieš paskelbiant nuosprendį sakė B.S.Sandhu, Harjanos policijos vyresnysis pareigūnas. Siekiant nuraminti gyventojus, vėliau penktadienį miesto gatvėmis pražygiuos kariai, sakė B.S.Sandhu. Tarnybos įsakė, kad atsargumo dėlei būtų blokuojamas interneto ir mobilusis ryšys visoje Harjanos ir Pandžabo valstijų teritorijoje. Atšaukti visi per neramumų apimtą vietovę vykstantys traukiniai, todėl visoje Indijoje sutriko susisiekimas geležinkeliais. Taip pat uždarytos mokyklos ir universitetai. Ši byla buvo nagrinėjama specialaus teismo, pavaldaus Indijos viršiausiai teisėsaugos institucijai – Centriniam tyrimų biurui. Televizijos transliuotame pranešime ketvirtadienį G.R.Rahimas savo rėmėjų prašė nesmurtauti, tačiau daugelis jo sekėjų sakė nesutinkantys su teismo sprendimu prieš jų lyderį.











29 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.