Urugvajuje pradeda veikti pirmoji pasaulyje valstybinė marihuanos rinka

„Žolės“ rūkytojai Urugvajuje tapo pirmaisiais pasaulyje vartotojais, galinčiais užsiregistruoti valstybės registre ir pirkti valstybinėse vaistinėse kanapes rekreaciniam naudojimui, o vaistinės planuoja pradėti jas pardavinėti liepos mėnesį.

Kitaip negu Nyderlandai ir kitos valstybės, dekriminalizavusios „žolę“, ši maža Pietų Amerikos šalis pirmoji visiškai legalizavo šį narkotiką – nuo gamybos iki pardavimo ir vartojimo.

Urugvajaus kairiųjų vyriausybė jau leido auginti kanapes namuose ir rūkyti jas klubuose, o po kelių savaičių urugvajiečiai galės jų nusipirkti vaistinėse – drauge su, pavyzdžiui, šampūnu ir aspirinu.

„Tai didelis piliečių evoliucijos žingsnis į priekį“, – sakė 41 metų Marcos Ferreira, kuris antradienį viename pašto skyriuje Montevidėjo centre laukė nedidelėje eilėje užsirašyti į Kanapių registrą.

„Urugvajus įveda naują dalyką, kad pažiūrėtų, ar gausime rezultatus“, – pridūrė M.Ferreira, kuris dirba turizmo sektoriuje.

„Pigios ir geros“

Tai paskutinis žingsnis įgyvendinant 2013 metais priimtą įstatymą, kuriuo buvo visiškai legalizuoti marihuanos gamyba, pardavimas ir vartojimas.

Pirkėjai privalo gauti leidimą ir užsiregistruoti, be to, per mėnesį negalės nusipirkti daugiau kaip 40 gramų marihuanos.

Kanapes slaptose plantacijose netoli sostinės augina valstybės kontroliuojamos privačios kompanijos.

Gramas kanapių kainuos 1,3 dolerio (1,2 euro), praėjusį mėnesį sakė Nacionalinės vaistų tarybos generalinis sekretorius Diego Olivera.

„Tai mažiau nei pusė juodosios rinkos kainos“, – sakė pirmas žmogus eilėje minėtame pašto skyriuje, 26 metų parduotuvės darbuotoja Yamila.

„Jaunimas ir vaikai nueis bet kur, kad nusipirktų marihuanos. Tai labai brangu ir nežinai, ką gauni“, – sakė Yamila, kuri atsisakė nurodyti savo pavardę.

„Dabar galiu pati nueiti į vaistinę ir užsisakyti šio produkto, – sakė ji, rodydama kameroms savo registracijos kortelę. – Tai geriau, veiksmingiau ir saugiau.“

Kritika

Kai kurie parlamentarai nepritaria įstatymui legalizuoti marihuaną, priimtą valdant buvusiam kairiųjų prezidentui Jose Mujicai.

Tuo metu atlikta apklausa rodė, kad beveik du trečdaliai urugvajiečių nepritaria šiam įstatymui.

Įstatymas tapo neparankiu palikimu J. Mujicos sąjungininkui ir politiniam įpėdiniui, dabartiniam prezidentui Tabare Vazquezui, kuris yra gydytojas onkologas.

Per pirmą savo kadenciją prezidento poste 2005–2010 metais T. Vasquezas prastūmė griežtą įstatymą prieš tabako rūkymą.

Antradienį prasidėjus kanapių vartotojų registracijai, vyriausybė internete paskelbė klipus, kuriais perspėja dėl kanapių pavojaus sveikatai.

Tačiau vyriausybė tvirtino, kad įstatymas padės kovoti su smurtu ir nusikalstamumu.

Antradienį užsiregistravusiems vartotojams išduotose atmintinėse nurodomas telefono numeris, kuriuo paskambinus galima gauti informacijos ir pagalbos dėl problemų, susijusių su narkotikais.

Valdančioji partija „Frente Amplio“ tvirtino, kad neleis „kanapių turistų“ invazijos į šalį.

Užsirašyti į registrą gali tik urugvajiečiai ar nuolatinius leidimus gyventi turintys užsieniečiai.

Turizmo darbuotojo M. Ferreiros nuomone, reikėtų įtraukti ir turistus – anot jo, 3,4 mln. gyventojų turinti šalis tokiu būdu galėtų gauti daugiau pinigų iš užsienio.