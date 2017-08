Jeigu šie skaičiavimai pasitvirtins, „Harvey“ taps devinta brangiausia gamtos nelaime nuo 1900 metų, nurodoma Karlsrūjėje, Vokietijoje, veikiančio Nelaimių valdymo ir rizikos mažinimo technologijų centro (CEDIM) ekspertų parengtoje ataskaitoje.

„Žala sieks maždaug 58 mlrd. JAV dolerių ir 90-čia procentų bus dėl potvynių“, – sakė CEDIM analitikas Jamesas Daniellis.

Vokietijos draudimo milžinė „Hannover Re“ iš pradžių skaičiavo, kad žala gali siekti tik 3 mlrd. JAV dolerių, o bankas „JP Morgan“ manė, kad žala sieks 10-20 mlrd. JAV dolerių. Susiję straipsniai: Į patvinusį Teksaso gyventojų kiemą atplaukė du aligatoriai Audra „Harvey“ vėl smogė JAV

Skaičiuodamas Teksasui uragano padarytą žalą CEDIM naudojosi investicijas sekančio JAV ekonominės analizės biuro duomenimis.

„Harvey“, atnešęs smarkų vėją ir intensyvias liūtis, tiesiogiai ar netiesiogiai prisidėjo prie mažiausiai 33 žmonių žūties, trečiadienį pranešė pareigūnai.

Keliose Teksaso pietrytinės dalies apygardose patvirtinta dešimties žmonių žūtis, o „dar 23 mirtys potencialiai siejamos su „Harvey“, nurodė Hariso apygardos teismo medicinos instituto atstovė Tricia Bentley.

Pareigūnai būgštauja, kad aukų skaičius dar augs, potvyniui atsitraukiant iš Hjustono miesto ir jo apylinkių, kur iškrito rekordinis kritulių kiekis – vienoje iš vietovių prilijo net 132 centimetrus.

„Bijau, kad bus rasta daugiau kūnų“, – sakė Hariso apygardos šerifas Edas Gonzalezas, kai trečiadienį potvynio nuneštame mikroautobuse buvo aptikti šešių vienos šeimos narių, tarp jų keturių jaunesnių nei 16 metų vaikų, kūnai.

