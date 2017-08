Hariso apygardos teismo medicinos institutas antradienį vėlai vakare informavo, kad viename apsemtame gyvenamajame name buvo rastas 89 metų senolės Agnes Stanley lavonas. Kita 76 metų moteris buvo aptikta nuskendusi šalia užlieto automobilio. Jos tapatybė neskelbiama.

Pasak pareigūnų, pirmadienį ligoninėje taip pat mirė 45 metų vyras Travisas Lynnas Callihanas, atvežtas čia po to, kai išlipęs iš automobilio įkrito į vandenį.

Artimieji ir pareigūnai pranešė apie mažiausiai 18 žuvusiųjų, tačiau kai kurios aukos nerastos, nes jų kūnus, regis, nunešė potvynis.

