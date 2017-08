Šeši asmenys žuvo smarkiausiai nuo audros nukentėjusiame Hjustono mieste.

Kiek anksčiau buvo pranešama, kad žuvo penki asmenys.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, komentuodamas „Harvey“ padarytą žalą, pareiškė, kad „iki šiol nebuvome susidūrę su niekuo panašaus“.

