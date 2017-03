Ukrainos šaudmenų sandėlyje – virtinė sprogimų, evakuota tūkstančiai žmonių

Pasak Ukrainos vyriausiojo karinio prokuroro Anatolijaus Matioso, šio incidento karinėje bazėje netoli Balaklijos miesto priežastis gali būti diversija.

„Pagal preliminarius duomenis ... šiąnakt 3 val. 2 min. (vietos ir Lietuvos laiku) dėl diversijos keliose raketų ir artilerijos šaudmenų – 125 mm ir 152 mm kalibro tankų ir artilerijos sviedinių – saugojimo aikštelėse netoli Balaklijos miesto Charkovo srityje įvyko sprogimas arba įsiplieskė gaisras, sukėlęs šaudmenų detonaciją“, – sakoma A. Matioso „Facebook“ paskyroje paskelbtame pranešime.

Prokuroras pridūrė, kad septynių kilometrų spinduliu aplink šią bazę teritorija buvo paskelbta ypatingoji saugumo padėtis.

Pranešimų apie nukentėjusius arba žuvusius žmones nebuvo. Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba nurodė, kad į incidento vietą buvo pasiųsta 250 ugniagesių gelbėtojų ir 50 technikos vienetų. Taip pat buvo mobilizuoti rezervo pajėgumai, įskaitant pirotechnikų komandas.

Balaklijos rajono administracijos vadovas Stepanas Maselskis sakė, kad gyventojai evakuojami iš teritorijų, nutolusių nuo bazės iki 5 kilometrų.

Nepaprastųjų situacijų tarnyba pranešė, kad iki ketvirtadienio ryto iš bazės apylinkių evakuota apie 20 tūkst. žmonių.

IMAGE: Weapons depot explosion in Balakliya, Eastern Ukraine pic.twitter.com/0LpW2KXRRp— The Spectator Index (@spectatorindex) March 23, 2017

Į įvykio vietą šalies valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba išsiuntė 55 autocisternas, 24 vienetus pagalbinės technikos ir 362 darbuotojus. Be to, ten dirba 25 greitosios pagalbos automobiliai, daugiau kaip 100 greitosios pagalbos darbuotojų, 40 Nacionalinės policijos ekipažų ir per 150 policijos pareigūnų.

A. Matiosas feisbuke rašė, kad sandėliuose yra 138 tūkst. tonų šaudmenų, o bendras arsenalo plotas užima 368 hektarus.

„Atsižvelgus į šaudmenų detonacijos ploto išsiplėtimo bei jų pasklidimo galimybę, suorganizavome vietinių gyventojų evakuaciją iš Verbivkos ir Jakovenkivės“, – pabrėžė A. Matiosas.

Через вибухи в Балаклії по тривозі піднятий весь особовий склад поліції Харківщини – начальникhttps://t.co/mdiEVNFUyp

(фото МВС) pic.twitter.com/1Oavgz8S8I

— Радіо Свобода (@radiosvoboda) March 23, 2017

Dėl šaudmenų sandėlyje įsiplieskusio gaisro į Charkovo sritį išvyko šalies premjeras Volodymyras Hroismanas.

Po šio incidento bus sustiprinta kitų bazių, kuriose laikomi ginklai ir šaudmenys, apsauga, pranešė Ukrainos gynybos ministerijos atstovas Aleksandras Motuzianikas.

„Dėl nepaprastojo įvykio kol kas galioja nurodymas sustiprinti kitų bazių, kuriose saugomi ginklai ir šaudmenys, apsaugą ir gynybą“, – sakė jis televizijai „112 Ukraina“.

Vyriausybė: gaisras Ukrainos šaudmenų sandėlyje šalies karinių pajėgumų nesusilpnins

Ukrainos šiaurės rytinėje Charkovo srityje viename kariuomenės šaudmenų sandėlyje įsiplieskęs gaisras nepadarė didelės žalos šalies gynybos pajėgumams, pareiškė gynybos ministras Stepanas Poltorakas.

„Didelės žalos Ukrainos gynyboss pajėgumams šie sprogimai nepadarė“, – sakė jis per spaudos konferenciją Kijeve. Jis pažymėjo, kad sandėliai karinėje bazėje prie Balaklijos miesto dabar nėra didžiausi šalyje.

Pasak jo, didelė dalis šaudmenų prasidėjus specialiajai operacijai Donbase (Rytų Ukrainoje) „buvo išsklaidyta po kitas bazes ir sandėlius bei perkelta į (antiteroristinės) operacijos vykdymo zoną“.

Ministras pažymėjo, kad gaisro ir sprogimų priežasties pirminė versija – diversinės grupuotės veiksmai.

„Tai jau ne pirmas diversijų atvejis mūsų strateginės reikšmės objektuose... Buvo priimtas sprendimas apsaugoti arsenalus, kuriose saugomi ginklai, šaudmenys ir technika. Taip pat sustiprinta mūsų sandėlių, esančių antiteroristinės operacijos zonoje, apsauga ir gynyba“, – sakė ministras.

S. Poltorakas pridūrė, kad nuostolius bus galima įvertinti tik užgesinus gaisrą.

„Ten nuo pat pradžių buvo pakankamai pajėgų ir išteklių, kad būtų laiku įsikišta ir padaryta viskas, kas įmanoma, kad gaisras nebesiplėstų. Ten buvo du tankai, ugniagesių technika, tačiau gaisras tokiuose objektuose, kaip įprasta, būna ypač sudėtingas – tai yra susiję su šaudmenų sprogimais“, – pažymėjo Gynybos ministerijos vadovas.

Anot jo, į įvykio vietą jau pasiųsta nacionalinių ginkluotųjų pajėgų karių iš Charkovo ir Nacionalinės gvardijos karių, policijos ir Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos pareigūnų bei transporto priemonių, padedančių gyventojams evakuotis iš pavojaus zonos.

Pasak Ukrainos vyriausiojo karinio prokuroro Anatolijaus Matioso, toje bazėje laikoma apie 138 tūkst. tonų šaudmenų, o bendras arsenalo plotas užima 368 hektarus.