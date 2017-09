Ukraina ir Rusijos remiami separatistai praėjusią savaitę sutarė dėl naujų paliaubų, kurios sutampa su naujųjų mokslo metų pradžia. Tačiau net ir po pusketvirtų metų nevykusių mėginimų nutraukti kovas, šio susitarimo vangiai laikomasi. Smurto lygis sumažėjo, tačiau paliaubos jau pažeistos 17 kartų, penktadienį naujienų agentūrai AFP sakė separatistų atstovas Eduardas Basurinas. „Girdėjau, kad prasidėjo vadinamosios „mokyklinės paliaubos“, tačiau jos neveikia mūsų kaimelyje“, – sakė Oleksandras Sigidinas, sėdėdamas suole savo vidurinėje mokykloje sukilėlių faktinės sostinės Donecko pakraštyje. Susiję straipsniai: Įsigalioja ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas Ukraina ruošiasi deportuoti propagandos skleidimu kaltinamą Rusijos žurnalistę Moksleivis į mokyklą eina atsargiai, tik patikimomis gatvėmis, aplenkdamas sprogusių sviedinių padarytas duobes. Kita moksleivė, keturiolikmetė Karina, sakė, kad į jos kaimelį nebevažiuoja viešasis transportas, nes kaimas per arti fronto, todėl jai reikia eiti keletą kilometrų. „Dabar ramiau, tačiau yra daug sugriautų namų griuvėsių, kuriuose gali būti nesprogusių sviedinių“, – sakė tamsiaplaukė mergina. Prancūzija ir Vokietija pirmadienį paragino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną ir Ukrainos prezidentą Petro Porošenką užtikrinti, kad būtų laikomasi naujų paliaubų rytų Ukrainoje. Prorusiškoms pajėgoms įsitvirtinus Ukrainos rytuose, nuo 2014 metų karas nusinešė daugiau kaip 10 tūkst. gyvybių.

