„Rusų propagandistė Ana Kurbatova, kurios atžvilgiu buvo priimtas sprendimas dėl priverstinio išvarymo iš Ukrainos, kirto Rusijos ir Ukrainos sieną. Jai uždrausta trejus metus atvykti į mūsų šalies teritoriją“, – trečiadienio vakarą O.Hitlianska parašė savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“. Ji nurodė, kad toks sprendimas buvo priimtas dėl tos žurnalistės veiklos, kenkusios Ukrainos nacionaliniams interesams. Susiję straipsniai: NATO į Rusijos karines pratybas siunčia tris stebėtojus, bet norėtų daugiau A. Tapinas. #ValstybėEsuAš – kas įvyko ir kas apmokėjo „Laisvės pikniką“ Anksčiau trečiadienį buvo pranešta, kad A.Kurbatovą Kijeve sulaikė SBU pareigūnai. Anot jų, žurnalistė bus priverstinai sugrąžinta į Rusijos teritoriją, o šiuo metu tvarkomi dokumentai dėl oficialaus jos išvarymo iš Ukrainos. Šalies vidaus reikalų ministro patarėjas Zorianas Škiriakas teigė, kad moteris bus išvaryta iš šalies ir jai bus uždrausta dar kelerius metus čia lankytis dėl jos „antiukrainietiškos veiklos“.

A.Kurbatova nuo šių metų rugpjūčio 27 dienos buvo įtraukta į savanorių tinklalapio „Myrotvorec“ („Taikdarys“) specialų sąrašą dėl savo siužeto apie Ukrainos Nepriklausomybės dienos minėjimą. Ukrainos Nepriklausomybės diena buvo paminėta praėjusį ketvirtadienį ir sutapo su JAV gynybos sekretoriaus Jameso Mattiso apsilankymu šalyje. Tą dieną Kijeve vyko karinis paradas, kuriame dalyvavo ir JAV kariai. Savaitgalį per televiziją transliuotame A.Kurbatovos pranešime pagrindinis dėmesys buvo skiriamas J.Mattiso vizitui ir tebesitęsiantiems neramumams Ukrainos rytinėje dalyje, nepaisant neseniai paskelbtų paliaubų. Jame kalbinti žmonės kritikavo Ukrainos prezidentą Petro Porošenką.

Tuo tarpu Rusijos užsienio reikalų ministerija A.Kurbatovos išvarymą iš Ukrainos pavadino „kryptinga provokacija, inicijuota Ukrainos „silovikų“ ir nacionalistų radikalų“. „Silovikais“ vadinami kariškiai ir jėgos struktūrų veikėjai. „Atkreipiame tarptautinių teisių gynimo organizacijų ir kitų struktūrų, turinčių ginti žiniasklaidos laisvę ir nepriklausomybę, dėmesį į Ukrainoje besidedančius bjaurius dalykus žurnalistų atžvilgiu. Tikimės, kad jos sureaguos atitinkamai ir imsis realių veiksmų Kijevo valdžios savivalės atžvilgiu“, – sakoma trečiadienį išplatintame Rusijos URM Informacijos ir spaudos departamento komentare. Tuo metu Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) atstovas žiniasklaidos laisvės klausimais Harlemas Desiras (Harlemas Deziras) Ukrainos užsienio reikalų ministrui Pavlo Klimkinui išsakė susirūpinimą dėl žurnalistų iš užsienio valstybių, įskaitant Rusiją, sulaikymo ir išsiuntimo iš šalies. „Žurnalistų išvarymas arba atsisakymas juos įsileisti į Ukrainą – pavojingos ir perteklinės priemonės; be to, jos nėra skaidrios ir jų negalima apskųsti“, – sakoma laiške, paskelbtame ESBO tinklalapyje.

H.Desiras priminė, kad ESBO šalys narės privalo užtikrinti tinkamas darbo sąlygas žurnalistams, atvykusiems iš kitų šalių narių. „Raginu (Ukrainos) valdžią susilaikyti nuo nereikalingų apribojimų užsienio žurnalistų darbui taikymo, kurie veikia laisvą informacijos sklaidą ir pažeidžia įsipareigojimus ESBO dėl žiniasklaidos laisvės“, – pareiškė jis savo laiške. A.Kurbatova yra jau antra Rusijos reporterė išsiunčiama iš Ukrainos šį mėnesį. Valstybinės televizijos „Rossija 24“ reporterė Tamara Nersesian turėjo išvykti iš Ukrainos rugpjūčio 15 dieną dėl „veiklos, kenkiančios Ukrainos interesams“. T.Nersesian uždrausta trejus metus įvažiuoti į Ukrainą.

