Turkų aviacijos smūgiai IS kontroliuojamoje Sirijos teritorijoje užmušė 10 civilių

Turkai ketvirtadienį smogė IS kontroliuojamiems šiauriniam al Babo miestui ir netoliese esančio Tedefo apylinkėms, pranešė „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR).

Pastarosiomis savaitėmis Al Babo apylinkės buvo intensyviai bombarduojamos turkų, rusų ir sirų karo lėktuvų.

SOHR nurodė, kad antskrydžius vykdančių orlaivių priklausomybę vienai ar kitai šaliai nustato pagal lėktuvų tipą, vietovę, skrydžio pobūdį ir naudojamą amuniciją.

Turkijos pajėgos reguliariai vykdo antskrydžius, palaikydama savo antžeminių pajėgų operaciją prieš IS ir kurdų kovotojus, pradėtą Sirijoje praėjusį rugpjūtį. Šį mėnesį turkai įvykdė kelias operacijas kartu su rusų pajėgomis.

Tačiau turkų pareigūnai teigia, kad per šiuos antskrydžius stengiamasi išvengti civilių aukų. Be to, jie griežtai neigia pareiškimus, kad per ankstesnes atakas žuvo civilių.

Turkų valstybinė Anatolijos naujienų agentūra penktadienį pranešė, kad per naujausius Turkijos pajėgų puolimus Sirijoje buvo nukauti 22 IS teroristai, o iš viso buvo pulti 272 IS taikiniai.

Rusija ir Turkija tarpininkavo susitarimui dėl gruodžio 30-ąją įsigaliojusių paliaubų, bet jos nebuvo taikomos „Islamo valstybės“ džihadistams. Šią savaitę Sirijos konfliktą taip pat buvo bandoma išspręsti per derybas Kazachstano sostinėje Astanoje.

Šiose derybose didesnio proveržio nepavyko pasiekti, bet jos buvo pirmasis kartas, kai abiejų konflikto pusių atstovai susėdo prie derybų stalo.

Ankara remia sukilėlius nuo pat 2011 metų kovo, kai įsiplieskė protestai prieš Sirijos prezidento Basharo al Assad režimą.

Tuo tarpu Maskva ir Teheranas palaiko vyriausybės pajėgas.