Turkijos pietrytinę dalį sudrebino žemės drebėjimas, yra sužeistų

Vyriausybės krizių valdymo centras nurodė, kad žemės drebėjimo epicentras buvo užfiksuotas Adijamano provincijoje ties Samsato miestu. Po to buvo užfiksuoti dar keturi pakartotiniai smūgiai, kurių stipriausias siekė 4,4 balo.

Samsato meras Yusufas Firatas privačiai televizijai NTV sakė, kad per drebėjimą nukentėjo mažiausiai penki asmenys, be to, mieste sugriuvo keli pastatai. Apie žuvusiuosius kol kas pranešimų nėra.

Jis teigė, kad dėl drebėjimo mieste kilo didžiulė panika.

JAV Geologijos tarnybos (USGS) duomenimis, žemės drebėjimo, kuris įvyko maždaug 10 kilometrų gylyje, stiprumas siekė 5,6 balo.

Drebėjimas taip pat buvo jaučiamas kaimyninėse Gaziantepo, Kiliso, Batmano ir Sanliurfos provincijose.