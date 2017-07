Turkijos opozicija Stambule surengė didžiulį mitingą prieš prezidentą

Žmonių jūra pripildė didelę aikštę ant jūros kranto Maltepės rajone Stambulo azijinėje dalyje, mininint 450 km „teisingumo eitynių“ iš Ankaros į Stambulą, organizuoto Respublikonų liaudies partijos (CHP) lyderio Kemalio Kilicdaroglu, pabaigą.

Šis mitingas buvo aiškiai pati didžiausia opozicijos demonstracija Stambule nuo 2013 metų gegužę ir birželį vykusių masinių protestų prieš R. T. Erdogano valdymą.

K. Kilicdaroglu pradėjo 25 dienas trukusį žygį, protestuodamas prieš vieno jo partijos įstatymo leidėjo areštą. Ši akcija greitai virto didelėmis eitynėmis prieš, anot opozicijos, neteisingumą, suvešėjusį paskelbus šalyje nepaprastąją padėtį po pernai liepos 15-ąją nesėkmingai mėginto įvykdyti karinio perversmo.

„Niekas neturėtų galvoti, kad šios eitynės yra paskutinės. Tai tik pirmasis žingsnis“, – K. Kilicdaroglu pareiškė miniai, o ši atsakė šūkiu „Teisingumas!“

„Kiekvienas turėtų labai gerai žinoti, kad liepos 9-oji yra naujas žingsnis, nauja istorija... naujas gimimas“, – pridūrė jis.

Paprastai tik pats R. T. Erdoganas anksčiau sugebėdavo mobilizuoti tokio dydžio minias per savo įspūdingus politinius mitingus. Prezidentas jau ne kartą yra surengęs susitikimų su savo šalininkais Maltepės rajone.

