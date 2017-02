Kaip skelbia „Independent“ ligoninėje besigydantis buvęs policijos pareigūnas užsibarikadavo ligoninės palatoje, o vėliau grasino nusižudyti.

Policijos pareigūnai teigia, kad su pacientu bandoma derėtis, visas personalas saugiai evakuotas, prie ligoninės susirinko gausios policijos pajėgos.

Kaip rašo dienraštis „Hurriyet“,vyras tikriausiai yra pacientas, gydytas Džerapašos ligoninės psichiatrijos skyriuje.

Anksčiau Turkijos žiniasklaida pranešė, kad tas vyras paėmė įkaitais kelis gydytojus ir kitus Džerapašos ligoninės darbuotojus.

Tačiau ligoninės vyriausiasis gydytojas Zekayi Kutlubay sakė, kad visi darbuotojai buvo evakuoti iš psichiatrijos skyriaus, o policijos derybininkai bando įtikinti tą vyrą nesižudyti.

„Jis patalpoje yra vienas, – Z. Kutlubay sakė prie ligoninės susirinkusiems žurnalistams. – Įkaitų krizės nėra... Jeigu Dievas panorės, mes jį įtikinsime (nesižudyti).“

Pasak vyriausiojo gydytojo, šis pareigūnas pastaruosius dvejus metus gydėsi psichiatrijos skyriuje, o policija yra konfiskavusi jo ginklą.

Policininko dabar turimas „ginklas yra ne jo, bet, deja, jis turi ginklą“, sakė Z. Kutlubay.

Turkijoje padėtis tebėra labai įtempta dėl neseniai įvykdytų virtinės pražūtingų išpuolių, įskaitant 39 žmonių gyvybes nusinešusią ginkluoto užpuoliko ataką viename Stambulo naktiniame klube per Naujųjų metų sutiktuves.

Istanbul gunman is believed to be a patient at the psychiatric unit of Istanbul's Cerrahpasa hospital— Josie Ensor (@Josiensor) February 1, 2017