Per susišaudymą su užpuolikais vienas pareigūnas buvo sunkiai sužeistas, nurodoma žiniasklaidos pranešimuose.

„Teroristai mėgino įsiveržti į policijos pastatą“, bet pareigūnai į juos atidengė ugnį, nurodė NTV televizija.

„Vienas teroristas buvo neutralizuotas, du kiti pabėgo“, – sakė televizijos pranešėjas, remdamasis liudininkų pasakojimu, ir dar pridūrė, kad operacija tęsiama, stengiamasi sugauti likusius įtariamuosius.

Spėjama, kad užpuolikai ketino susisprogdinti.

Naujienų agentūros „Dogan“, „Anadolu“ ir kitos žiniasklaidos priemonės nurodė, kad į įvykio vietą išsiųsti keli greitosios pagalbos ekipažai.

Turkijoje per pastaruosius metus buvo įvykdyta virtinė išpuolių, siejamų su kurdų kovotojais arba džihadistų grupuote „Islamo valstybė“.

Gunfire in front security department in #Gaziantep, Many ambulances police cars arriving to the place pic.twitter.com/PFpce1SOnT— Ahmad Alkhatib (@AhmadAlkhtiib) January 10, 2017