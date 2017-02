Turkijoje suimti „sensacingą“ išpuolį planavę įtariami IS nariai

Turkijos policija suėmė keturis įtariamus džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) narius, esą planavusius įvykdyti „sensacingą“ ataką, ketvirtadienį pranešė žiniasklaida.

Kaip nurodo naujienų agentūra „Dogan“, per reidą pietrytiniame Gaziantepo mieste rasta 150 kg sprogmenų, sprogdiklių ir du Kalašnikovo automatai.

Turkijoje tebetvyro didelė įtampa po viename Stambulo naktiniame klube per Naujųjų metų sutiktuves įvykdyto ginkluoto užpuoliko atakos, nusinešusios 39 žmonių gyvybes.

IS prisiėmė atsakomybę už šias žudynes; jos buvo pirmoji aiški didelė šios grupuotės ataka Turkijoje. Anksčiau „Islamo valstybė“ taip pat buvo apkaltinta dėl kelių 2016 metais įvykdytų sprogdinimų, bet kaltės neprisiėmė.

„Dogan“ nurodė, kad IS lyderiai Sirijos šiaurėje įsakė savo nariams įvykdyti „sensacingą“ ataką Turkijoje.

Policija taip pat rado įrangos mirtininkų bomboms gaminti, mobiliojo telefono signalu sužadinamų sprogdiklių, pistoletą ir šovinių.

„Dogan“ pranešime sakoma, kad visi šie daiktai buvo užkasti vienoje atviroje vietoje. Jie buvo rasti pasitelkus dresuotus šunis, kai įtariamieji buvo apklausti.

Paskelbtame vaizdo įraše matoma, kaip šunys aptinka slėptuvę ir kaip iš jos išimami sprogmenys bei ginklai.

Praeitą savaitę šalies saugumo pajėgos suėmė daugiau kaip 750 žmonių, įtariamų ryšiais su IS. Tai buvo iki šiol didžiausia saugumo operacija prieš šią grupuotę.

Turkijos sąjungininkai Vakaruose jau seniai kaltina Ankarą nepakankamai darant, kad būtų sustabdytos džihadistų kelionės per šalies sienas ir kad būtų išardytos šalies teritorijoje veikiančios „Islamo valstybės“ kuopelės.

Ankara šiuos kaltinimus atmeta ir sako įtraukusi IS į teroristinių grupuočių sąrašą dar 2013 metais. Be to, apžvalgininkai pastebėjo, kad Turkija pastaraisiais mėnesiais reikšmingai suintensyvino veiksmus prieš džihadistus.

Policija sausio 16 dieną sučiupo įtariamą naktinio klubo „Reina“ užpuoliką – Uzbekistano pilietį Abdulgadirą Mašaripovą. Apžvalgininkų nuomone, šis asmuo gali suteikti svarbios informacijos apie IS džihadistus.