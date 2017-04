Turkijoje - nauja sulaikymų banga

Per naktinius reidus Turkijoje, saugumo šaltinių duomenimis, sulaikyta 800 žmonių, praneša agentūra „Reuters“.

Dauguma sulaikytųjų priklauso policijos aparatui, trečiadienį sakė šaltinis. Jie kaltinami ryšiais su pamokslininku Fethullag Guelenu, kurį Turkija vadina 2016 metų liepą mėginto įvykdyti perversmo organizatoriumi.

Tai buvo vieni didžiausių reidų pastaraisiais mėnesiais. Iš viso buvo išduota 1 000 arešto orderių. Reidai buvo vykdomi visose 81 Turkijos provincijose. Suimtieji dabar bus vežami į sostinę Ankarą.

Po žlugusio pučo Turkijoje buvo suimta daugiau kaip 40 000 žmonių. Be to, nuo darbo nušalinta arba atleista daugiau kaip 12 000 darbuotojų, be kito ko, viešojo sektoriaus, teisėsaugos, policijos ir kariuomenės.

Prieš dvi savaites prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas nežymia persvara laimėjo ginčytiną referendumą dėl planuojamos konstitucijos reformos. Tai suteiks prezidentui gerokai daugiau galių. Kritikai tuo tarpu kalba apie pavojų demokratijai, spaudos laisvei ir žmogaus teisėms.